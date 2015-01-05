Rusya'dan Ukrayna'ya yardım konvoyu



Yaklaşık bin 400 tonluk yardım malzemesi arasında bebek mamasının da bulunduğu belirtildi. Konvoyun perşembe günü Donbas'a ulaşması bekleniyor.

Kiev, Rusya'nın sınır ötesi yardım konvoylarını bağımsızlığının ihlali olarak görüyor. Ukrayna hükümeti, Rusya'nın yardım kisvesi altında ayrılıkçılara silah ve malzeme ulaştırdığını savunuyor. Moskova iddiaları reddediyor.

Öte yandan Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev'e bağlı güçler arasında yine çatışma çıktı. Taraflar birbirini suçlarken, ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Bu arada Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Kurulu Sekreteri Aleksandr Turçinov, askerlerin savaşa hazır olup olmadıklarını denetlemek üzere doğuya gitti.

Siyasi gözlemciler tarafından Rusya'nın uluslararası alanda yeni bir atağı olarak yorumlanan Avrasya Ekonomi Birliği de 1 Ocak'tan itibaren resmen faaliyete başladı.

Rusya, Belarus ve Kazakistan ekonomi birliğinin kurulması konusunda 2011 yılında anlaşmaya varmıştı.