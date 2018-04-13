Rusya'da mahkeme Telegram'a yasak getirdi

Moskova'da bir mahkeme, Rusya federal bilgi teknolojileri ve kitle iletişim denetleme kurumu Roskomnadzor'un şikayeti üzerine şifre çözümlerini Rus istihbaratıyla paylaşmayan Telegram’ın yasaklanmasına hükmetti.

Roskomnadzor, "terör örgütleri tarafından kullanılabileceği" gerekçesiyle Telegram’dan şifre çözümlerini Rus istihbaratıyla paylaşmasını talep ediyordu. Ancak 20 Mart’ta iki haftalık süre tanınan Telegram, gizlilik kararı nedeniyle Roskomnadzor'un talebini yerine getirmedi. Bunun üzerine Telegram'a dava açılmıştı.

Karara Telegram'ın kurucusundan tepki

Kardeşi Nikolai Durov ile Telegram'ı kuran Pavel Durov mahkeme kararını eleştirerek "kararın, Rus yargısının devletin çıkarlarına tabi olduğunu gösterdiğini" söyledi.

Durov, Rus yetkililerin kendisinden 2014 yılında Avrupa yanlısı Ukraynalı aktivistlerin kişisel verilerini istemesi sonrasında talebi geri çevirmiş ve Rusya'dan ayrılmıştı. Pavel Durov daha sonra Dubai'ye yerleşmişti.

IŞİD bağlantılı kişiler bloklanmıştı

2013 yılında kurulan şifreli mesajlaşma servisi Telegram dünya genelinde 200 milyonun üzerinde kişi tarafından kullanılıyor. Mesajlaşmalardaki şifreleme özelliği nedeniyle Telegram'a özellikle siyasi aktivistler yoğun ilgi gösteriyor.

Telegram, radikal gruplar tarafından da kullanılmıştı. Paris’te 2015'te düzenlenen saldırı sonrasında Telegram yetkilileri IŞİD ile bağlantılı olduğu tahmin edilen kişileri kullanıcıları bloklamıştı. IŞİD'in Telegram üzerinden cihatçı topladığı gerekçesiyle 6 bin kişinin de Telegram'la bağlantısı kesilmişti.

DW,AFP/GA,HS

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