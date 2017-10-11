Rusya: Türkiye'nin Rus tarım ürünleri konusundaki eylemlerine simetrik yanıt vereceğiz

Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev, Rusya'dan tarım ürünü sevkiyatına yönelik yeni düzenleme getiren Türkiye'ye simetrik yanıt vereceklerini söyledi.

Gazetecilere konuşan Tkaçev, Türkiye'nin Rusya menşeli veya çıkışlı olan ürünlerin ithalatında Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği onaylı fatura aranması koşulu getirmesiyle ilgili, "Sevkiyat kurallarının sertleştirilmesi pek hoş değil, tarım ürünü sevkiyatını zorlaştırıyor" dedi.

Alınan son kararların nedenini anlayamadıklarını belirten Tkaçev, "Daha çok bürokratik nitelikli kararlar. İş adamlarımızın tahıl ihracatı zorlaştırılıyor, iki tarafın uzlaştığı prosedürler uygulanmalı. Bu fazladan bürokrasi yükü, olumlu bir sonuca götürmez" ifadelerini kullandı.

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"Yaptırımların kaldırılması kararı bu yıl alınacaktı"

Sputnik’in haberine göre Tkaçev, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Türk partnerlerimize bir soru sormak istiyorum: Neden? Bunu göz önünde bulundurmamış, planlarımız bu çerçevede kurmamıştık. Aksine, gümrük ve diğer kuralları basitleştirmek gerekiyordu. Türkiye pazarı bizim kesinlikle ilgi duyduğumuz, ümit vaat edici olduğunu düşündüğümüz bir pazar. Tüm gerginlik ve engelleri kaldırmak için biz elimizden geleni yapıyoruz. Yaptırımların kaldırılmasına yönelik kararlar da büyük ihtimalle bu yıl alınacaktı. Bir de Türkiye'ye bakalım. Eğer böyle saldırganca yeni engellerle geleceklerse biz de elbette gerekli tedbirleri alırız. Bu yüzden Türkiye'den sebze, narenciye, mandalina, portakal vs. gibi ürünlerin ihracatı konusunda yeterli cevabı veririz."

"Kimsenin öteki yanağını çevirmeye niyeti yok"

Tkaçev, iki ülke arasında ticaret yapılması önündeki engellerin kaldırılmasını da umduğunu belirterek "Bunun için çok şey yapıldı. Devlet başkanımız Türkiye'ye, Türkiye cumhurbaşkanı Rusya'ya geldi. Orta düzeyde birçok temas gerçekleştiriliyor. Bu nedenle alınan son kararlar çok anlaşılır değil" dedi.

Tkaçev, bu adımlara karşılık kimsenin öteki yanağını çevirmeye niyeti olmadığını da ifade etti.