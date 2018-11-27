Rusya: Savaşa hazırlık Ukrayna'nın iç işleridir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna’nın bazı bölgelerinde savaşa hazırlık durumunun uygulanmasının Kiev’in “iç işleri” olduğunu söyledi.



Peskov konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Hiç şüphesiz ki, seçim sürecinin fonunda savaşa hazırlık durumunun uygulanması yönündeki bu adım, kamufle edilmiş bir yapıya sahip” dedi.



Peskov, bu durumun potansiyel olarak Donbass’daki durumun kötüleşmesine neden olacağını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Vladimir Putin yakın zamanda Ukrayna gemilerinin Rusya sınırını ihlal edilmesiyle ilgili durum hakkındaki tavrını dile getirecek. Bu tür provokasyonların tehlikesinin değerlendirilmesi gerek, Rusya Devlet Başkanı için bu çok ciddi bir konu.”

Ukrayna, Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarında Rus savaş gemilerinin Ukrayna savaş gemilerine silahlı müdahalede bulunması nedeniyle dün akşam sıkıyönetim ilan etmişti.

(DHA)