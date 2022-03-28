Rusya'nın Ukrayna işgalini destekleyenlerin kullandığı "Z" sembolü, Almanya'da suç sayılabilir

Almanya’da Rus güçlerinin Ukrayna’daki araçlarının üzerinde yer alan ve daha sonra işgali savunanlar için bir sembol hâline gelen Z’nin kullanılması suç sayılabilecek.

NDTV’de yer alan habere göre, Almanya’da Berlin yönetiminin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, Rusya saldırılarını desteklemek için kullanılan Z sembolünün suç sayılacağını açıkladı. Benzer bir şekilde Bavyera ve Aşağı Saksonya eyaletleri de Z sembolüyle savaşın desteklenmesine ceza verileceğini duyurdu.

Almanya federal hükümeti İçişleri Bakanlığı’nın sözcüsü de “Z harfi tabii ki yasak değil ancak bazı durumlarda kullanımı Rusya’nın savaşına destek anlamına gelebilir” dedi.

Sözcü, “Rusya’nın Ukrayna’daki saldırıları bir suç ve açık bir şekilde bu savaşı destekleyenler de yargılanmaya açık sayılabilir.” Dedi.

Rusya’nın Ukrayna işgali başladığından bu yana Rus güçlerinin araçları üzerindeki Z harfi dikkati çekiyordu. Z’nin araçlarda görülmesiyle Rusya’nın saldırılarını destekleyenler Z’yi bir destek sembolü olarak kullanmaya başlamıştı.