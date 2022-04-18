Rusya'nın Karadeniz filosu amiral gemisi Moskva'nın batma anını gösterdiği iddia edilen fotoğraflar paylaşıldı

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Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafların Rusya'nın Karadeniz filosunun amiral gemisi Moskva'nın batma anını gösterdiği iddia edildi.

Farklı açılardan çekilmiş düşük çözünürlüklü iki fotoğraf, Moskva olduğu belirtilen geminin dumanlar içinde su aldığını gösteriyor.

Geçen hafta batan Moskva'ya ne olduğu ile ilgili çok az detay biliniyor. Eğer fotoğraflar gerçekse, Moskva'nın batma anını gösterenler ilk kareler olacaklar.

Fotoğraflar ilk olarak Telegram'da paylaşıldıktan sonra Twitter'da yayıldı.

Askeri analist Rob Lee, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Moskva'nın Neptün anti gemi füzesiyle vurulduktan sonra çekilmiş gerçek bir fotoğrafına benziyor dedi.

Fotoğrafların Moskva'ya ait olduğunu şu ana kadar ne Moskova ne de Kiev doğruladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Moskva'nın geçen hafta cephaneliğindeki hasar nedeniyle limana çekilirken battığını söylemişti. Ukrayna'nın Odesa kentinin ordu sözcüsü ise Moskva'yı Neptün füzeleriyle vurduklarını söylemiş ve bölge valisi de bunu teyit etmişti.