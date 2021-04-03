Rusya'nın en seksi erkeği yine Putin oldu

T24 Dış Haberler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir kez daha Rusya'nın "en seksi erkeği" seçildi.

Superjob.ru iş sitesi tarafından her sene yapılan ankette bu sene erkeklerin yüzde 18'i, kadınların da yüzde 17'si Putin'i ülkelerindeki en çekici erkek olarak seçti.

68 yaşındaki tartışmalı siyasi lider, istenilen ismin yazılabildiği ankette çift haneli oy alan tek isim oldu. Katılımcı erkeklerin yüzde 19'u da kendi ismini yazdı.

Superjob.ru'dan yapılan açıklamada, "Ruslar hala ülkelerindeki en çekici ünlü erkeğin Putin olduğunu söylüyor. Aktörler de, sporcular da diğer siyasetçiler de onunla rekabet edemiyor" denildi.

Putin'in toplam oy yüzdesi yine en seksi erkek seçildiği geçen seneye kıyasla yüzde 1 düştü.

Putin'e en yakın oy alan diğer isimler yüzde 2 ve 3 bandında kaldı.

Superjob.ru, 300 farklı Rus şehrinde yapılan ankete bin erkek ve bin kadının katıldığını bildirdi.