Rusya'nın doğusunda kargo gemisi karaya oturdu

T24 Dış Haberler
Rusya'nın doğusunda bir kargo gemisi karaya oturdu.
Moscow Times'ın haberine göre Panama bayraklı Rise Shine'ın pazartesi günü bir fırtına sırasında Nakhodka limanı yakınlarında karaya oturmasının ardından gövdesinde çatlak meydana geldi.
Rus basınına göre gemi, Çin'in Ningbo limanından 200 konteynerin yanı sıra 300 ton yakıt ve yağlama yağı taşıyordu.
Rusya acil durum servislerinin olay yerine gönderilen helikopter ile geminin tümü yabancı ülke vatandaşı 14 kişilik mürettebatını karaya çıkarttığı bildirildi.
Primorye Bölge Valisi Oleg Kozhemyako, yakıt sızıntısını önlemek için çalıştıklarını belirtti.
Rusya'nın Uzak Doğu Ulaştırma Savcılığı Ofisi, olayla ilgili soruşturma başlattı.