Rusya Kuzey Kutbu'nu silahlandırıyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın son yıllarda Kuzey Kutbu bölgesini kayda değer oranda silahlandırdığını söyledi.

Cuma günü Alman Welt gazetesine konuşan Stoltenberg, Rusya'nın "son yıllarda Kuzey Kutbu bölgesindeki askeri varlığını güçlendirmek" suretiyle yeni bir "askeri karargah" inşa ettiğini kaydetti.

Stoltenberg, buna Sovyetler Birliği döneminin askeri üslerinin yeniden açılması ve yeni silah ve radar sistemlerinin konuşlandırılmasının yanı sıra yeni bir buzkıran filosunun faaliyete geçirilmesinin de dahil olduğunu belirtti.

Stoltenberg, Rus ordusunun Eylül'de düzenlenen askeri tatbikatı Sapad 2017'nin bazı kısımlarının da kuzeyde gerçekleştiğini hatırlattı.

"Müttefikler Rusya'nın Arktik bölgesindeki asker takviyesini dikkatle gözlemliyor" şeklinde konuşan Stoltenberg, NATO'nun "Arktik'teki komşu ülkelerin farklılıklar ve toprak anlaşmazlıklarını diyalog ve diplomasi yoluyla çözeceğine inandığını" söyledi.

AFP/BÜ/HS

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