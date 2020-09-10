Rusya enerji bakanı yardımcısı, 600 milyon ruble değerinde kamu parasını zimmetine geçirdiği suçlamasıyla gözaltına alındı

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Rusya Enerji Bakanı yardımcısı Anatoli Tikhonov, 600 milyon ruble değerinde kamu parasını zimmetine geçirdiği suçlamasıyla gözaltına alındı.

Rusya Araştırma Komitesi enerji bakanının sekiz yardımcısından biri olan Tikhonov, yeni bir IT sistemi kurmak için ayrılan parayı hesabına geçirmekle suçlanıyor.

Kommersant'ın aktardığına göre paranın Rusya Enerji Ajansı'ndan Tikonov'un başkanlığını yaptığı 2013-2015 yılları arasında çalındığına inanılıyor.

AFP'ye yapılan açıklamaya göre bakan yardımcısı pazartesi günü Moskova'da gözaltına alındı.