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Dünya

Rusya: ABD ilişkilerimizdeki atmosferi zehirlemeye çalışıyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 5 Ekim (DHA) - Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD’nin Rusya ve Amerika’nın ilişkilerindeki atmosferi Rus özel servislere yönelik yeni suçlamalarıyla zehirlediğini söyledi

05 Ekim 2018 12:39

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 5 Ekim (DHA) - Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD’nin Rusya ve Amerika’nın ilişkilerindeki atmosferi Rus özel servislere yönelik yeni suçlamalarıyla zehirlediğini söyledi.
Ryabkov’un Rusya Dışişleri Bakanlığı sitesinde yer alan açıklamasında, “ABD Hükümeti’nin Rusya ve Amerika’nın ilişkilerindeki atmosferi, NATO’nun diğer ülkelerini takip etme emri altında Rusya’ya yapılan temeli olmayan suçlamalarla zehirlemeye çalıştığını üzüntüyle görüyoruz. Batı toplumunu bir kez daha Rus hackerleri ile korkutuyorlar” dedi.
Ryabkov, Amerika’nın tüm gücüyle Rusya’nın ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği yönündeki kuruntuların unutulmasına izin vermediğini belirterek şöyle devam etti:
“Bu suçlamaları kendi toplumunu ve dünyayı kandırarak yeni haberlerle güçlendirmeye çalışıyorlar. Böylelikle yaptırımlar ve ülkemize diğer baskı önlemleri için ek bahaneler oluşturuyorlar. Rusya Amerika’nın bu tür metotlarına alıştı; ancak, iki nükleer gücün ilişkilerinde hedefe yönelik kriz çıkartılmaya çalışılması çok tehlikeli bir yol. Aynı şekilde Amerika’nın suçlamalarına hizmet eden diğer Avrupa ülkelerinin de bunu düşünmesi gerek.”

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