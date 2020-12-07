Rus Ortodoks Kilisesi: Evinizde şeytan çıkarmayın

T24 Dış Haberler

Rusya Ortodoks Kilisesi, vatandaşlarına evlerinde "şeytan çıkarma ayini" yapmamaları için çağrıda bulundu.

Kilisenin açıklaması Rusya'nın Volgograd bölgesinde bir anne ile babanın çocuklarından "şeytan çıkarmayı denediklerini" iddia ettikleri videonun viral olmasının ardından yapıldı. Videoda anne ile babanın çocuğu sarımsak ve "kutsal su" ile kovaladığı, ardından da bağıran çocuğun kafasını kanepeye bastırdığı görülüyor.

Başpiskopos Hilarion, Rossia 24'e yaptığı açıklamalarda, "Eğer bir şeytan çıkartılması ile ilgili soru işaretleri oluşursa rahiplere başvurmalısınız. Kişisel girişimler kabul edilemez" dedi.

Başpiskopos, videodaki anne-babanın yaptıklarını kınadı. Rusya'da 2011'den bu yana "şeytan çıkarmaya" çalışırken en az iki kişi hayatını kaybetti.