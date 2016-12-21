T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rus milletvekili: Büyükelçinin öldürülmesi NATO suikastı

"Cinayeti Batı organize etti"

21 Aralık 2016 17:59

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik suikastın ardından Rus Parlamentosu Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Frantz Klintsevich suikastın NATO tarafından yapıldığı görüşünü savundu.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Türkiye-Rusya ilişkilerinin emin adımlarla hızla iyileşmesinin ardından Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikaste kurban gitmesi, Moskova'da Batı ve NATO provokasyonu olarak yorumlandı. Karlov suikastıniı "provokasyon” olduğunu belirten Rus Parlamentosu Savunma ve Güvenlik Komitesi Üst Meclisi Başkan Vekili Frantz Klintsevich, saldırının arkasında NATO'nun olabileceğini savundu. Klintsevich, “Belki de -kuvvetle muhtemel- suikastin arkasında NATO'daki gizli servisler vardır. Yaşanan olay gerçek bir provokasyon ve Rusya için bir meydan okuma” dedi.

"Cinayeti Batı organize etti"

Aşırı sağcı Liberal Demokrat Rusya Partisi Genel Başkanlığı'nı yürüten Vladimir Jirinovski ise suikastın Batı tarafından organize edildiğini iddia etti. Rus milletvekili, Batı'nın son dönemde yakınlaşmaya başlayan Türk-Rus ilişkilerini önlemeye yönelik emir verdiğini savundu.

Tam sırttan bıçaklama

Devlet kanalı Rossiya 24 (Rusya 24), suikasti "tam bir sırtından bıçaklama" olarak tanımladı. Bir diğer devlet kanalı olan Perviy Kanal (Birinci Kanal), suikast için "soğukkanlı bir cinayet" yorumunu yaptı. Kommersant gazetesi, "Saldırı Rusya-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesini ve Türk Dışişleri Bakanı'nın Moskova seyahatini engellemek için yapılmış olabilir" diye yazdı. RBC gazetesi yorumcusu Andrei Sushentsov da yazısında bu görüşe yer vererek, "Bu yaşananlar Rusya ve Türkiye arasındaki kırılgan yakınlaşma sürecine zarar vermek isteyenlerin işidir" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

RusyaAnkara BüyükelçisiAndrey KarlovRus ParlamentosuSavunma ve Güvenlik Komitesi Başkan YardımcısıFrantz Klintsevich

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24