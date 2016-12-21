Rus milletvekili: Büyükelçinin öldürülmesi NATO suikastı

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik suikastın ardından Rus Parlamentosu Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Frantz Klintsevich suikastın NATO tarafından yapıldığı görüşünü savundu.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Türkiye-Rusya ilişkilerinin emin adımlarla hızla iyileşmesinin ardından Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikaste kurban gitmesi, Moskova'da Batı ve NATO provokasyonu olarak yorumlandı. Karlov suikastıniı "provokasyon” olduğunu belirten Rus Parlamentosu Savunma ve Güvenlik Komitesi Üst Meclisi Başkan Vekili Frantz Klintsevich, saldırının arkasında NATO'nun olabileceğini savundu. Klintsevich, “Belki de -kuvvetle muhtemel- suikastin arkasında NATO'daki gizli servisler vardır. Yaşanan olay gerçek bir provokasyon ve Rusya için bir meydan okuma” dedi.

"Cinayeti Batı organize etti"

Aşırı sağcı Liberal Demokrat Rusya Partisi Genel Başkanlığı'nı yürüten Vladimir Jirinovski ise suikastın Batı tarafından organize edildiğini iddia etti. Rus milletvekili, Batı'nın son dönemde yakınlaşmaya başlayan Türk-Rus ilişkilerini önlemeye yönelik emir verdiğini savundu.

Tam sırttan bıçaklama

Devlet kanalı Rossiya 24 (Rusya 24), suikasti "tam bir sırtından bıçaklama" olarak tanımladı. Bir diğer devlet kanalı olan Perviy Kanal (Birinci Kanal), suikast için "soğukkanlı bir cinayet" yorumunu yaptı. Kommersant gazetesi, "Saldırı Rusya-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesini ve Türk Dışişleri Bakanı'nın Moskova seyahatini engellemek için yapılmış olabilir" diye yazdı. RBC gazetesi yorumcusu Andrei Sushentsov da yazısında bu görüşe yer vererek, "Bu yaşananlar Rusya ve Türkiye arasındaki kırılgan yakınlaşma sürecine zarar vermek isteyenlerin işidir" ifadelerini kullandı.