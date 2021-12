Rus film ekibi Dünya'ya döndü

Uzayda çekilecek ilk film için Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilen film ekibi Dünya'ya döndü.Uzayda çekilecek ilk uzun metrajlı filmin çekimleri için Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) gönderilen Rus yönetmen Klim Shipenko, oyuncu Yulia Peresild ve kozmonot Oleg Novitzki Dünya'ya geri döndü. Rus Uzay Ajansı Roskosmos'tan yapılan açıklamada üç yolcuyu taşıyan Soyuz kapsülünün Pazar sabahı Kazakistan'da çöle iniş yaptığı kaydedildi. Shipenko ve Peresild 12 gün boyunca ISS'te çekim yaptı. Roskosmos'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Mürettebatın durumu iyi" ifadesine yer verildi. Roskosmos'un Başkanı Dmitriy Rogozin, on helikopterle kapsülün iniş alanına hareket eden çalışanların fotoğraflarını yayınlamıştı. Kapsülün inişinin de filmde yer alacağı belirtiliyor. 5 Ekim'de yola çıkmışlardı Rus film ekibi şimdilik 'The Challenge' olarak adlandırılan film için 5 Ekim'de yola çıkmıştı. Filmde Uluslararası Uzay İstasyonu'nda acil müdahale edilmesi gereken bir kosmonot için uzaya gönderilen bir doktorun hikayesi anlatılıyor. Oyuncu Yulia Peresild uzay istasyonundan ayrıldığı için "üzgün olduğunu" söyledi. Filmin yapımcılarından Konstantin Ernst ise One TV'ye verdiği demeçte "Her şeyin böyle iyi gitmesinden dolayı büyük memnuniyet duyduğunu" ifade etti. Yer çekimsiz ortam ve uzay yolculuğunun canlandırıldığı birçok film bulunduğunu belirten Ernst "Gerçekte durumun ise çok daha farklı olduğunu" söyledi. Rus ekip, filmi planladıkları takvim içerisinde çekebilirse Tom Cruise'un yer alacağı belirtilen Hollywood'un uzay projesini geride bırakmış olacak. AFP/BW,EC ©Deutsche Welle Türkçe