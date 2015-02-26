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Dünya

Rus aktörün testislerini çaldılar!

Rusya'da aktör Dmitry Nikolayev, kendisine içki ısmarlamak isteyen kadının teklifini kabul etti ve hayatı karardı

26 Şubat 2015 18:30

Moskova'da bir organ kaçakçılığı çetesinin 30 yaşındaki aktör Dmitry Nikolayev'in testislerini çaldığı iddia edildi

Rusya'nın başkenti Moskova'da aktör Dmitry Nikolayev’in küçük bir tiyatroda sahne aldıktan sonra kendisine yaklaşan sarışın bir kadının içki içme teklifini kabul ettiği ve kadınla birlikte bir saunaya gittiği açıklandı.

Hürriyet gazetesinden Birce Bora'nın haberine göre, kadının kendisine ikram ettiği birayı içtikten sonra bayılan Nikolayev’in ertesi gün bir otobüs durağında kendine geldiği ve “Testislerinin yerinde olmadığını” fark ettiği belirtildi.
 
Doktorlar Nikolayev’in testislerinin “profesyonelce” alınmış olduğunu ve suçlular arasında bir tıp doktorunun bulunduğuna inandıklarını söyledi.

 

Karısına anlatamadı

 

Oyuncunun uzun süre başına gelenleri karısına açıklamakta zorlandığı belirtildi.
 
Russia’s Life News şu anda çocuk şovlarında çalışan ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen oyuncunun olaydan sonra çekilmiş fotoğraflarını yayınladı.
 
Rus polisi genç adamın testislerini çalan çetenin üyelerini bulabilmek için soruşturmalarını sürdürdüklerini söyledi.

 

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