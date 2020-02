Rum kültürü Şişli'de tanıtıldı

İSTANBUL, (DHA)–FARKLI kültürden birçok vatandaşı bir araya getiren Şişli Belediyesi, düzenlediği gecelerle kültürlerin tanıtılmasına olanak sağlıyor. Rumlar için düzenlenen gecede konuşan Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, “İstanbul’da bu kadar farklı kültürün bir arada oturduğu bir yer yok. Biz birlikte yaşamayı biliyoruz” dedi.

Şişli Belediyesi, İstanbul’da çok kültürlülüğün merkezlerinden biri olan Feriköy’de beş hafta devam edecek olan ‘Kültürler Birbirine Bakıyor’ etkinliği düzenliyor. 22 Kasım’da başlayan ve her perşembe gerçekleşen etkinliklerle Rum, Musevi, Ermeni ve Alevilerin müziği, yemekleri, gelenek ve göreneklerinin tanıtılıyor.

“BURASI ESKİ RUMLARIN AĞIRLIKLA YAŞADIĞI BİR YER”

Rumların yemeklerinin tanıtıldığı etkinlikte vatandaşlar doyasıya eğlendi. İlçe halkının yanında yer alan Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü’de Şişli’nin farklı kültürleri içerisinde barındıran bir yer olduğunu söyledi. Başkan İnönü, “İstanbul’da bu kadar farklı kültürün bir arada oturduğu bir yer yok. Biz birlikte yaşamayı biliyoruz. Bu sebeple de bugün Rumlarla bir araya gelelim dedik. Eski Rumların da ağırlıkla yaşadığı bölgeler burası. Eskisi kadar Rum kalmamış olsa da, biz onları yaşatmak adına bir gece yapalım dedik. Vatandaşlarda buna çok ilgi gösterdi. İnsanlar kendi kültürlerini yaşamak istiyorlar ve bizde yaşatıyoruz” dedi.

“İSTANBUL’DA HER KÜLTÜRDEN İNSAN YAŞIYOR”

Rum mutfağının en sevilen lezzetlerini vatandaşlara tattıran Alara Miricanyan, “Biz bugün fava, pilaki ve iç pilav hazırladık. Üzerine de tatlı olarak sakızlı muhallebi yaptık. Bunlar Rum mutfağının olmazsa olmaz yemeklerinden. Bizim özel günlerimizde ve bayramlarda bu mezelerden ve tatlılardan mutlaka sofralarda bulunur. İstanbul’da Rum, Ermeni ve Süryani gibi her kültürden insan yaşamakta. Lezzetler de bu sebeple birbirine girmiş durumda” diye konuştu.

“BURADA KENDİLERİNE ÖZGÜ BİR KÜLTÜR GELİŞTİRMİŞLER”

Hüseyin Erbay ise Kurtuluş’un Rumlar adına önemli bir yer olduğunu dile getirerek, “Burada yüzyıllar boyunca yaşamışlar ve burada kendilerine özgü bir kültür geliştirmişler. Şimdi sayıları çok az kalmış olsa da mirasları hala devam ediyor. Şişli Belediyesi’nin de her haftaya yayarak Ermeni, Rum, Yahudi ve Süryani kültürleriyle alakalı böyle bir doğal olarak yerel halkında ilgisini çekiyor” ifadelerini kullandı. Erbay, Rum kültüründe müziğin çok önemli olduğunu ve meşhur kasap havasının da Kurtuluş Semti’nden çıktığı ile alakalı rivayetler olduğunu sözlerine ekledi.