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Rudaw Türkçe'ye erişim engeli

07 Ekim 2020 09:33

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde çok dilde yayın yapan Rudaw'ın internet üzerinden yaptığı Türkçe yayınına Balıkesir 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin 6 Ekim tarihli 2020 kararı ile erişim engeli getirildi.

Erbil merkezli kuruluşun sitesine ulaşmak isteyenler, mahkeme kararının Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hayata geçirildiği bilgisiyle karşılaştı. Erişim engelini Türkiye'de internet yasaklarını gözlemleyen ve raporlayan Free Web Turkey tarafından duyuruldu.

Ancak erişim engelinin gerekçesi açıklanmadı.

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