Rûdaw çalışanı iki gazetecinin gözaltı süreleri uzatıldı

Türkiye’nin sınır geçişlerini serbest bırakmasının ardından Pazarkule sınır kapısına akın eden sığınmacıları takip ederken gözaltına alınan Rûdaw muhabiri Rawin Sterk ve kameraman Mehmet Şirin Akgün'ün gözaltı süreleri uzatıldı.

bianet'ten Hikmet Adal'a konuşan Sterk'in avukatı Gürsel Demir, gazetecilerin “Birinci Derece Kara Askeri Yasak Bölgeye” girdikleri gerekçesiyle gözaltına alındığını belirterek, "Bölgede haber takibi yaparken gözaltına alınan tüm gazetecileri serbest bıraktılar ama benim müvekkillerimi başka dosyaları olduğu gerekçesiyle alıkoyuyorlar" dedi.