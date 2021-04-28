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RTÜK'ten KRT'ye Engin Altay cezası

Erdoğan, "Be ahlaksız, be edepsiz" dediği CHP'li Altay hakkında suç duyurusunda bulunmuştu

28 Nisan 2021 14:11

RTÜK Üst Kurul Üyesi Okan Konuralp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın suç duyurusunda bulunduğu CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın Adnan Menderes açıklamalarının “Cumhurbaşkanının küçük düşmesine neden olduğu” gerekçesiyle söz konusu programın yayınlandığı KRT’ye para cezası verdiğini duyurdu.

Konuralp, CHP kontenjanından RTÜK üyesi seçilen İlhan Taşcı ve kendisinin karşı oy kullandığını belirtti.

İlhan Taşcı: Ebubekir Şahin, iktidardan aldığı güçle muhalefetin neyi söyleyeceğine sınır çizmeye kalkışıyor

İlhan Taşcı da kişisel sosyal medya hesabından, “RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, iktidardan aldığı güçle muhalefetin neyi söyleyeceğine sınır çizmeye kalkışıyor. Sn @enginaltaychp ın siyasi değerlendirmeleri nedeniyle KRT’ye oy çokluğuyla % 2 idari para cezası verildi. Oysa RTÜK, eskiden siyasilerin söylemlerini incelemezdi bile” diye yazdı.

"İstedikleri kimse araştırmasın, sorgulamasın, konuşmasın, sussun..."

Taşcı devamında da, “Ebubekir Şahin, ‘Cumhurbaşkanımızın emri benim için talimattır’ demişti.  Erdoğan, AKP grubunda Engin Altay’ı hedef aldı, Şahin de ilk Üst Kurul toplantısının gündemine bu dosyayı aldı. İstedikleri kimse araştırmasın, sorgulamasın, konuşmasın, sussun...” diye sitem etti.

Ne olmuştu?

KRT televizyonuna konuk olan CHP'li Altay, "Benzetme olmasın" diyerek başladığı konuşmasında, 1950-60 yılları arasında Başbakanlık görevinde bulunan ve 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından idam edilen Demokrat Parti lideri Adnan Menderes'in "en büyük hatasının dinci odaklara yüz vermesi" olduğunu söyledi. Altay, "Rahmetli Menderes de bir dönem bu dinci odaklara pek yüz vermişti, taviz vermişti. Ve onlar o kadar ileri gitmişlerdi ki Menderes'ten aldıkları güç ve yüzle. Menderes, Atatürk'ü Koruma Kanunu'nu yapmak zorunda kaldı. Umarım Erdoğan'ın da sonu benzemesin Menderes'e. Onu biz sandıkla tıpış tıpış göndereceğiz" sözlerini sarf etti.

Altay konuşmasına gelen tepkiler üzerine de, "Bu konuşmadan darbe algılayanların IQ'sü ayakkabılarının numaraları kadardır" tweet’ini attı.

Erdoğan: Be ahlaksız, be edepsiz...

Erdoğan, CHP'li Altay'ın sözleri üzerine, "Be ahlaksız, be edepsiz, biz bu yola çıkarken kefenimizi giyerek bu yola çıktık. Biz ölümden korkmadık" yanıtını verdi. Erdoğan, "Yani Menderes'in akıbetinden hoşnut mu oluyorsunuz, memnun mu oluyorsunuz? Çünkü o akıbeti hazırlayanlar da sizdiniz. Şimdi bize de aynı akıbeti mi hatırlatıyorsunuz? Boşuna uğraşmayın, boşuna gayret etmeyin; evelallah biz bunların hepsine hazırız. 15 Temmuz'da bunu gördük ve 15 Temmuz'u hazırlayanlara bu ülkeyi mezar ettik" ifadelerini kullandı.

Erdoğan suç duyurusunda bulunmuştu

Erdoğan, Altay'ın sözleri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Altay hakkında soruşturma başlatılmıştı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu, Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın şikâyeti üzerine, Engin Altay hakkında soruşturma başlattı.

DHA'da yer alan habere göre, dilekçede, "Altay'ın, şikayete konu açıklamalarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, 27 Mayıs darbesi sonrası idam edilen Menderes'in akıbetiyle tehdit ederek açıkça suç işlediği" ileri sürüldü.

RTÜK, KRT hakkında inceleme başlatmıştı

Öte yandan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) de Altay'ın KRT televizyonundaki sözleri nedeniyle inceleme başlattı. RTÜK'ten yapılan açıklamada, "Bir yayın kuruluşunda CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın açıklamaları nedeni ile 6112 sayılı Kanun'un yayın ilkeleri çerçevesinde inceleme başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Soylu, "Vallahi sizi, 15 Temmuz'dan beter yaparız" diye tepki göstermişti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da CHP'li Altay'ın sözlerine yanıt vererek, "Tarih fukarası, cahil. Siyasete, demokrasiye, millete inanmayan, hala darbeyi iktidar aracı gören zavallılar. Menderes'in sonunu Erdoğan'a yakıştırmak. Vallahi sizi, 15 Temmuz'dan beter yaparız" dedi.

Engin Altay'dan açıklama gelmişti

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, daha sonra konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, sözlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından çarpıtıldığını belirterek, "Söylediklerimde Sayın Erdoğan'a yönelik bir saldırı yok. Belli ki Erdoğan, konuşmamı izlememiş ve dinlememiş, trollerin tezgâhına gelmiş" dedi. "Kendisine sosyal medya hesaplarımdan videoyu izlemesini tavsiye ediyorum" diyen Altay, "Millete söyleyecek sözü kalmayanlar, çarpıtma ve yalanlarla algı oluşturmaya çalışıyor. Troll aklı sarayı ve AKP'yi esir almış" değerlendirmesinde bulundu.

Engin Altay Erdoğan hakkında 128 bin lira değerinde tazminat davası açtı

Altay, Erdoğan’ın kendisine yönelik kullandığı “Be ahlaksız, be edepsiz.." sözlerine karşın 128 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı.
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