RTÜK'ten KRT'ye Engin Altay cezası

Ne olmuştu? KRT televizyonuna konuk olan CHP'li Altay, "Benzetme olmasın" diyerek başladığı konuşmasında, 1950-60 yılları arasında Başbakanlık görevinde bulunan ve 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından idam edilen Demokrat Parti lideri Adnan Menderes'in "en büyük hatasının dinci odaklara yüz vermesi" olduğunu söyledi. Altay, "Rahmetli Menderes de bir dönem bu dinci odaklara pek yüz vermişti, taviz vermişti. Ve onlar o kadar ileri gitmişlerdi ki Menderes'ten aldıkları güç ve yüzle. Menderes, Atatürk'ü Koruma Kanunu'nu yapmak zorunda kaldı. Umarım Erdoğan'ın da sonu benzemesin Menderes'e. Onu biz sandıkla tıpış tıpış göndereceğiz" sözlerini sarf etti. Altay konuşmasına gelen tepkiler üzerine de, "Bu konuşmadan darbe algılayanların IQ'sü ayakkabılarının numaraları kadardır" tweet’ini attı. Erdoğan: Be ahlaksız, be edepsiz... Erdoğan, CHP'li Altay'ın sözleri üzerine, "Be ahlaksız, be edepsiz, biz bu yola çıkarken kefenimizi giyerek bu yola çıktık. Biz ölümden korkmadık" yanıtını verdi. Erdoğan, "Yani Menderes'in akıbetinden hoşnut mu oluyorsunuz, memnun mu oluyorsunuz? Çünkü o akıbeti hazırlayanlar da sizdiniz. Şimdi bize de aynı akıbeti mi hatırlatıyorsunuz? Boşuna uğraşmayın, boşuna gayret etmeyin; evelallah biz bunların hepsine hazırız. 15 Temmuz'da bunu gördük ve 15 Temmuz'u hazırlayanlara bu ülkeyi mezar ettik" ifadelerini kullandı. Erdoğan suç duyurusunda bulunmuştu Erdoğan, Altay'ın sözleri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Altay hakkında soruşturma başlatılmıştı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu, Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın şikâyeti üzerine, Engin Altay hakkında soruşturma başlattı. DHA'da yer alan habere göre, dilekçede, "Altay'ın, şikayete konu açıklamalarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, 27 Mayıs darbesi sonrası idam edilen Menderes'in akıbetiyle tehdit ederek açıkça suç işlediği" ileri sürüldü. RTÜK, KRT hakkında inceleme başlatmıştı Öte yandan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) de Altay'ın KRT televizyonundaki sözleri nedeniyle inceleme başlattı. RTÜK'ten yapılan açıklamada, "Bir yayın kuruluşunda CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın açıklamaları nedeni ile 6112 sayılı Kanun'un yayın ilkeleri çerçevesinde inceleme başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı. Soylu, "Vallahi sizi, 15 Temmuz'dan beter yaparız" diye tepki göstermişti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da CHP'li Altay'ın sözlerine yanıt vererek, "Tarih fukarası, cahil. Siyasete, demokrasiye, millete inanmayan, hala darbeyi iktidar aracı gören zavallılar. Menderes'in sonunu Erdoğan'a yakıştırmak. Vallahi sizi, 15 Temmuz'dan beter yaparız" dedi. Engin Altay'dan açıklama gelmişti CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, daha sonra konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, sözlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından çarpıtıldığını belirterek, "Söylediklerimde Sayın Erdoğan'a yönelik bir saldırı yok. Belli ki Erdoğan, konuşmamı izlememiş ve dinlememiş, trollerin tezgâhına gelmiş" dedi. "Kendisine sosyal medya hesaplarımdan videoyu izlemesini tavsiye ediyorum" diyen Altay, "Millete söyleyecek sözü kalmayanlar, çarpıtma ve yalanlarla algı oluşturmaya çalışıyor. Troll aklı sarayı ve AKP'yi esir almış" değerlendirmesinde bulundu. Engin Altay Erdoğan hakkında 128 bin lira değerinde tazminat davası açtı Altay, Erdoğan’ın kendisine yönelik kullandığı “Be ahlaksız, be edepsiz.." sözlerine karşın 128 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı.