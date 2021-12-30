RTÜK, Disney Plus'a 10 yıllık yayın lisansı verdi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Disney'in yayın platformu Disney Plus'a 10 yıllık yayın lisansı verdi.

RTÜK, Disney Plus'a 10 yıl boyunca yayın yapabilmesi için yayın lisansını verdi. Platformun ne zaman erişilebilir olacağı hala belli değil ancak 2022 yılında başlayacağı tahmin ediliyor.

Disney Plus, sadece kendi hazırdaki kütüphanesiyle Türkiye'de yayın hayatına başlayacak gibi durmuyor. Şu anda Disney Plus için geliştirilmekte olan birkaç farklı yerli yapım bulunuyor. Büyük ihtimalle bu yapımların da tamamlanmasıyla platform erişime açılacak ve erişime açıldığında ilk yerli yapımlar da izlenebilir olacak.