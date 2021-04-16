Ronnie O'Sullivan, Dünya Şampiyonası'na hazır

Bu sezon finale yükselmeyi başardığı beş sıralama turnuvasında da mağlup ayrılan Ronnie O'Sullivan, 17 Nisan Cumartesi günü başlayacak Dünya Snooker Şampiyonası öncesi kendisine güvendiğini ifade etti.

Bu sezon Kuzey İrlanda Açık, İskoçya Açık, Galler Açık, Oyuncular Şampiyonası ve Tur Şampiyonası'nda finale kadar çıkan Ronnie O'Sullivan, kariyerinde ilk kez beş finalde üst üste kaybetti. Geçen yılın şampiyonu olarak bir numaralı seri başı sıfatıyla Dünya Snooker Şampiyonası'nda sahne alacak O'Sullivan, turnuva öncesi Eurosport'a konuştu ve "Eğer fırsat verilirse kendime çizgiyi aşabileceğim konusunda güveniyorum" dedi.

Bu final müsabakalarında Judd Trump, Mark Selby, John Higgins, Neil Robertson ve Jordan Brown'a mağlup olan O'Sullivan, final maçlarına dair değerlendirmelerde bulundu.

Sullivan, "Beş finalin tamamında, herkes benden daha iyi oynadı. Judd Trump'a ve Jordan Brown'a karşı oynadığım maçlarda gayet iyi oyunlar yaptım ve maçın içindeydim. Ancak diğer üç finalde gerçekten hiç mücadele etmedim ve skoru muhtemelen daha saygı duyulabilir bir seviyede tutabilirdim. Ancak yine de o maçları kaybederdim çünkü üçü de harika oyuncular ve çok iyi oynuyorlar. (Selby, Higgins, Robertson)" O üç maçı da nasıl olsa kaybederdim. O maçları en mücadeleci bir hale getirebilmek için en iyi seviyemde olmam gerekiyor ve ben değildim" ifadelerini kullandı.

"O finalleri kazanamadığım için endişeli değilim"

Kariyerinde 37 sıralama turnuvası şampiyonluğu bulunan Roket, 2017/18 sezonunda beş turnuvada şampiyonluk yaşamış ancak Dünya Şampiyonası ikinci turunda Ali Carter'a mağlup olmuştu. Öte yandan geçtiğimiz sezon Sheffield'a gidene kadar bir turnuvada şampiyon olan O'Sullivan, the Curbicle'daki final maçında Kyren Wilson'ı 18-8 yenmişti.

Sullivan, "İki finalde iyi oynadım ancak diğer üçünde varlık gösteremedim, ama bu doğal. Eğer bir finale daha kalırsam, bu düşündüğüm bir şey olmayacak. Eğer fırsat verilirse kendime çizgiyi aşabileceğim konusunda güveniyorum. O finalleri kazanamadığım için endişeli değilim" diye konuştu.

Ronnie O'Sullivan, yedinci dünya şampiyonluğunu arayacağı turnuvanın ilk tur maçında 17 Nisan Cumartesi günü saat 12.00'da Mark Joyce'la karşılaşacak. Bir numaralı seri başı, ikinci turda Anthony McGill - Ricky Walden eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

Turnuva kuralarına bakmadığını dile getiren Ronnie O'Sullivan bir numaralı seri başı olduğunu bildiğini ve ikinci turda 16 numaralı seri başının oynayacağı maçın galibine karşı müsabakaya çıkacağını bildiğini ifade etti.