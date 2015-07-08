Ronaldo ve Alessia Tedeschi yollarını ayırdı

Yıllardır beraber yaşadığı Rus sevgilisi Irina Shayk'dan ayrıldıktan sonra İtalyan manken Alessia Tedeschi ile birlikte olmaya başlayan Cristiano Ronaldo'nun yeni sevgilisinin başka bir futbolcu ile birlikte olduğu görüntüleri ortaya çıktı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Alessia Tedeschi Yunanistan'ın Olympiacos takımında kalecilik yapan Roberto Jimenez Gago ile İbiza adasında beraber tatil yaparken paparaziler tarafından görüntülendi. Gago bu durum ile ilgili açıklama yapmaz iken Portekiz basını yeni sevgilisinin bir İspanyol kaleci ile görüntülenmesine sinirlenen Ronaldo'nun İtalyan model ile ilişkisine hemen son verdiğini belirtiliyor. Cristiano Ronaldo ve çocuğu halen Bahama adalarında tatilde bulunuyor.