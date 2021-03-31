Ronaldo'nun öfkesi bir çocuğa umut oldu

Cristiano Ronaldo'nun Sırbistan maçından sonra yere fırlattığı kaptanlık kol bandı, hasta bir çocuğun tedavisine yardımcı olmak için açık artırmayla satışa çıkarıldı.

Cristiano Ronaldo, Portekiz'in Sırbistan maçındaki şutu kale çizgisini geçmiş ancak gol değeri görmemişti. Hakemlerine kararına öfkelenen yıldız futbolcu, kaptanlık pazu bandını çıkararak yere atmıştı.

Ronaldo'nun öfkesi SMA hastası Sırp bir çoçuk için umut ışığı oldu. Bir stadyum çalışanı maç bitiminde kol bandını yerden aldı ve altı aylık çocuk için fon arayan bir organizasyonuna bağışladı. Çocuğun tedavisi ve ameliyatı için 2,5 milyon euroya ihtiyacı olan yardım kuruluşu pazu bandını müzayedeye çıkardı. Sırp gazetesi Telegraf, bandın müzayedeye çıktığı ilk birkaç saat içinde yoğun ilgi olduğunu ve gerekli rakama ulaşmanın sorun olmayacak gibi göründüğünü bildirdi.