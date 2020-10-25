Ronaldinho Koronavirüs'e yakalandı

Brezilya'nın efsane futbolcularından Ronaldinho'nun Koronavirüs testi pozitif çıktı.

40 yaşındaki eski yıldız kendi paylaştığı videoda Koronavirüs testi yaptırdığını ve sonucunun pozitif çıktığını belirtti. Ronaldinho, bir süredir karantina altında olduğunu sözlerine ekledi.

Brezilyalı yıldız, sosyal medyadan yaptığı açıklamada semptom göstermediğini ve hastalık sonrasında sevenleriyle yeniden bir araya geleceğini belirtti.

Ronaldinho, abisiyle birlikte sahte pasaport ile Paraguay'a girerken yakalanmış ve hapis cezası almıştı.

32 gün boyunca hapishanede kalan Ronaldinho, ardından 1,6 milyon dolar kefaletle serbest bırakılmış, cezanın kalan kısmını Paraguay'da bir otelde tamamlamasına karar verilmişti.

Ronaldinho, ülkeyi terk etmemek kaydıyla tahliye edildikten sonra hapis cezasını Paraguay'daki Hotel Palmaroga'da çekmeye başlamıştı.

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