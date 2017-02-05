Romanya Hükümeti 'yolsuzluk affı'nı kaldırıyor

Romanya Bakanlar Kurulu, ülke çapında büyük protestolara neden olan ve "yolsuzluk affı" olarak yorumlanan kararnameyi kaldırmak için bugün olağanüstü toplanacak.

Kararname, "yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle" hapiste olan çok sayıda yetkiliye özgürlük getiriyor.

Ancak kararname, 1989'da komünizmin çöküşünden sonraki en büyük gösterilerle protesto edildi.

Başbakan Sorin Grindeanu, başkent Bükreş'te dün on binlerce kişinin katıldığı gösterilerin ardından geri adım atarak "Romanya'yı bölmek istemiyorum" dedi.

Başbakan'ın açıklaması protestocular arasında sevinçle karşılandı. Ancak göstericiler karar geri alınıncaya kadar eylemlerini sürdüreceklerini söylediler.

Geçen Salı çıkarılan kararın 10 Şubat'ta yürürlüğe girmesi planlanıyordu.

Bazı protestocular, tüm Bakanlar Kurulu üyelerinin istifasını istiyor.

Sosyal Demokrat Partili (PSD) Grindeanu, açıklamasında "sokağın sesini duyduğunu", parlamentoda yeni bir yasanın ele alınacağını söyledi.

Kararnameyle, 44 bin Euro'dan daha az miktardaki yolsuzluklar, suç olmaktan çıkarılıyordu.

Yeni yasadan yararlanacakların başında, devleti 24 bin dolandırdığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan PSD lideri Liviu Dragnea da vardı.