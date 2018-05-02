Roma'da mutlaka yapmanız gereken 9 şey

Binlerce güzelliğiyle hafızalardan silinmeyen ve canlı bir tarih kitabı gibi görünen Roma, gezmeyi seven herkesin bir an önce keşfetmesi gereken en önemli şehirlerden biri oluyor. İnsanı hemen içine çeken, bambaşka bir atmosfer içinde kaybolacağınız İtalya’nın başkenti olan Roma’ya yolunuz düşerse, ‘’yapmadan dönmeyin’’ dediğimiz 9 şeyi sizin için derledik.

Capitoline Müzesi’ndeki Gladyatörü Gör

Roma’da yapılacak aktiviteler listesinin en üst sırasında, Roma’daki tarihi müzeler içinde en önemlilerinden biri olan Capitoline Müzesi’ndeki etkileyici güzellikteki heykelleri görmeye gitmek olmalı. Roma gezi rehberi listesi oluştururken dünyanın en iyi eserlerinin bulunduğu bu şehirde ilk durak olarak Palazzo Nuovo’da bulunan Capitoline Müzesi’ni seçmelisiniz. Binlerce değerli eserin olduğu müzede ‘’Ölmekte Olan Galya’’ isimli Gladyatör’ü yakından incelemelisiniz. Bu heykelin orijinali M.Ö. 3.yy’da Antik Yunan’da Pergamonlu bir heykeltıraşa yaptırılıyor. Müzede göreceğiniz heykel ise mermerden bir kopyası ve Yunanlılarla Galyalılar arasındaki savaştan sonra yapılmış. Galyalıları yenen Antik Yunanlılar, zaferlerini taçlandırmak için bu heykeli yaptırmışlar. Heykel o kadar detaylı yapılmış ki, vücudundaki savaş izleri, yüzündeki ifade hala canlı ve acı çekiyormuş hissi veriyor.

Palatine Tepesi’ne Çık

Roma gezisi sırasında şehrin en önemli yerlerinden birini es geçmek büyük bir hata olur. O sebeple tarihi M.Ö. 753 yılına kadar uzanan Palatine Tepesi’ne mutlaka uğrayın. Yaşam ilk burada şekillenmeye başladığı için pek çok eseri yan yana görebiliyorsunuz. Aynı zamanda Augustus’un evinin bahçesindeki kırmızı duvar fresklerini görmek müthiş bir haz olacaktır. Tepenin manzarasından da Circus Maximus ve Aventine Tepeleri gözüküyor. Hem manzaranın tadını çıkarmak hem de doyasıya fotoğraf çekmek için uygun olan yeri, İtalya turları sırasında kaçıranlar oldukça üzülüyor, bizden söylemesi!

Aperitivo’yu Keşfet

Şöyle yorgun düştüğünüz Roma turları sonrasında soluklanmak için bir bara girdiniz ve akşam içkisi söylediniz, işte o anda içkinin yanına gelen tüm aperatiflerin adı Aperitivo oluyor ve tamamen ücretsiz. İtalyalılar bu atıştırmalıkları akşam sefasına başlangıç olarak kullanıyor. Sizler de akşam eğlencesine başlamadan önce bu gelenekselleşen kültüre ayak uydurabilirsiniz.

Villa Borghese’de Vakit Geçir

İtalya gezisi sırasında mutlaka görülmesi gereken şehirlerden biri olan Roma’da tarihi dokulara biraz ara vermek isteyenlerin uğradığı Villa Borghese, ağaçların arasında insana bambaşka bir huzur veriyor. Havuzlar ve çeşmeler arasındaki bu yerde saatlerce yürüyüş yapabilir, yanınızdaki atıştırmalıklarla temiz havada piknik yaparak şehrin kalabalığından uzaklaşabilirsiniz.

Campo de’ Fiori Pazarı’nda Dolaş

Roma turu sırasında verilen yemek molalarına ev sahipliği yapan, hatta pek çok restoranın alışverişini yaptığı Campo de’ Fiori Pazarı, oldukça hareketli alışveriş yeri. Halkın, esnafın akın ettiği bu pazarda gıda dışında da ürünler bulunuyor. İster alışveriş yapın isterseniz kendinizi akan insan seline bırakın. Burada zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.

Farnese Sineması’na Git

Bir aile tarafından işletilen bu Farnese Sineması, Roma’da ne yapılır diye soranların şehrin gündelik yaşamını görebileceği bir yer oluyor. Balkonlu salonu olan özel sinemalar arasında olan bu binada pek çok sanat filmi ve popüler filmler gösteriliyor. Ancak bazı filmler, festivaller ve programlar İtalyanca oluyor. Tabi yine de sinemayı görmek, bu havayı solumak ayrı güzel!

Gelato (Dondurma) Ye

İtalya denilince akla gelen ilk şeylerden biri de dondurma oluyor değil mi? Yaz sıcaklarının bunaltıcı havasına çok iyi gelecek olan şahane bir lezzettir Roma dondurması. Özellikle tazecik malzemelerden üretilen ve gelenekselleşen yöntemlerle hazırlanan bir dondurma için Gelateria Corona isimli dondurmacıya uğramadan şehirden ayrılmayın.

Villa Medici’yi Ziyaret Et

Meşhur İspanyol Merdivenleri’nin hemen üstünde bulunan Villa Medici yani Medici Konağı, şehrin gürültüsü ve karmaşasından uzakta huzurlu bir atmosfere sahip. Genellikle sanat öğrencilerinin bulunduğu bu yerde konserler, uluslararası film gösterimleri, sergiler gibi pek çok aktivite de düzenleniyor. Hatta binanın üst katında bir bar var, oraya da uğrayıp gençlerle sohbet ederek manzarayı yukardan izleyebilirsiniz.

Trastevere’de Yemek Ye

İtalya turu yaparken Trastevere bölgesine uğramamak büyük bir kayıp olacak. Nehrin diğer kısmında yer alan ve henüz yeni yeni keşfedilmeye başlanan bu yer, açılan pek çok restoran ve genç neslin burada vakit geçirmesiyle son yıllarda daha hareketli bir bölge olmaya başladı. Eğlence hayatının da yoğunlaştığı bu yerde yan yana sayısız restoran ve eğlenebileceğiniz birçok mekân var. Lezzetli bir akşam yemeğinden sonra eğlence merkezlerine giderek, İtalya turu sırasında Roma gece hayatına da katıldım diyebilirsiniz.