Roma ve Milano belediyelerinde yolsuzluk skandalları

İtalya'nın başkenti Roma ve finans merkezi Milano belediyeleri yolsuzluk skandalları kapsamında açılan soruşturmalarla sarsıldı. Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala, hakkındaki soruşturma nedeniyle görevini "askıya aldı". Roma Belediye Başkanı'nın özel kalem müdürü Raffaele Marra da yolsuzluk iddiaları sonrası gözaltına alındı.

İktidardaki Demokratik Parti'den (PD) Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala, kentte geçen yıl yapılan Uluslararası Expo Fuarı'nın ihalelerine fesat karıştırıldığı iddiasıyla açılan soruşturmaya dahil edildi.

Sala, 2013-2015 yılları arasında Expo organizasyonu için hükümet tarafından "özel komiser" olarak atanmıştı.

Soruşturma haberini basından öğrendiğini açıklayan Sala, bu gelişme üzerine kendi isteğiyle görevden geçici olarak ayrılma kararı aldığını duyurdu.

Sala yaptığı açıklamada, "Soruşturmaya konu olan suçlamalarla ilgili herhangi bir fikrim olmasa da, belediye başkanlığı görevimi kendi isteğimle askıya almaya karar verdim" dedi.

"İstifa" terimini değil "askıya alma" ifadesini kullanması dikkat çeken Sala'nın yerine belediye başkan yardımcısının vekalet etmesi bekleniyor.

Expo için gerçekleştirilen yüz milyonlarca euro değerindeki ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla, organizasyonun sorumlularından Angelo Paris, Antonio Acerbo, inşaat şirketi Mantovani'nin eski başkanı Piergiorgio Baita ile işadamları Ottaviano Cinque ve Erasmo Cinque hakkında soruşturma yürütülüyordu.

İtalya'nın başkenti Roma da dün mali polisin belediyeye düzenlediği baskın ve bu sabah, Belediye Başkanı Virginia Raggi'nin "sağ kolu" ve özel kalem müdürü Raf"faele Marra'nın yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınmasıyla sarsıldı.

Haziran ayında muhalefetteki 5 Yıldız Hareketi'nden belediye başkanlığına seçilen Raggi'nin görevdeki ilk 6 ayına, istifalar ve atamalarda yaşanan sıkıntılar damga vurdu.

Raggi'nin çevreden sorumlu meclis üyeliğine getirdiği Paola Muraro da, belediyede daha önce görev yaptığı dönemle ilgili bir soruşturma nedeniyle bu hafta başında istifa etmişti.

İtalya'da, Roma Belediyesi'ndeki skandalların yerleşik düzene, klasik siyasi partilere ve yolsuzluklara isyan hareketi olarak doğan, "dürüstlük" ve "şeffaflık" laflarını şiar edinen 5 Yıldız Hareketi için yıkıcı etki yaratabileceği yorumu yapılıyor.

Marra'nın gözaltına alınması İtalyan basınında "Raggi'nin kabinesi 6 ayda parça parça oldu", "Raggi'nin gözbebeği gözaltında" gibi başlıklarla haber oldu.

Siyasi partilerden de Raggi'ye istifa çağrıları yükselmeye başladı.

Haydi İtalya (FI) Partisi'nden Senato Başkan Yardımcısı Maurizio Gasparri, Roma Belediyesindeki skandalların ardından Belediye Başkanı Raggi'nin hemen istifa etmesini istedi.

Demokratik Parti (PD) milletvekillerinden Andrea Romano da, "Raggi'nin en sadık adamı Marra'nın gözaltına alınması çok vahim bir hadisedir. Buna Muraro vakası da eklendiğinde çok rahatsız edici bir tablo ortaya çıkıyor. Bu Raggi'nin ve 5 Yıldız'ın fiyaskosudur" dedi.

İtalya'nın Kardeşleri Partisi lideri Giorgia Meloni de, 5 Yıldız Hareketi'nin "büyük isimleri" Beppe Grillo ve Alessandro Di Battista'nın sorumluluk almaları, aksi halde yeniden seçimlere gidilmesi gerektiğini söyledi.