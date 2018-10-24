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Spor

Roma metrosunda tehlikeli anlar

Esma ÇAKIR / ROMA (DHA) - UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nun 3'üncü haftasında oynanacak Roma - CSKA Moskova mücadelesi öncesinde Roma metrosunda tehlikeli anlar yaşandı

24 Ekim 2018 00:56

Esma ÇAKIR / ROMA (DHA) - UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu\'nun 3\'üncü haftasında oynanacak Roma - CSKA Moskova mücadelesi öncesinde Roma metrosunda tehlikeli anlar yaşandı.
Roma Olimpiyat Stadyumu\'nda oynanacak mücadele öncesinde stada metro ile ulaşmak isteyen taraftarların bindiği yürüyen merdivende çökme meydana geldi. Yaşanan çökme sırasında yürüyen merdivende bulunan Rus taraftarlar arasında izdiham yaşandı. Merdivenlerin hızlı hareket etmesi sonrasında bitiş noktasında insanların üst üste geldiği görülürken, ağır yarılı Rus taraftarların olduğu öğrenildi. Olayın ardından metro istasyonuna çok sayıda ambulans sevk edildi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Olay anından görüntüler

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