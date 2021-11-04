Barcelona taraftarının dört gözle beklediği müjdeyi Süper Lig'in eski futbolcusu Rodrigo Tabata verdi.

Finansal problemlerin ardından sportif anlamda da kötü günler geçiren Barcelona çıkış yolu arıyor.

Hollandalı teknik adam Ronald Koeman'ın görevine son veren Katalan devi eski öğrencisi Xavi Hernandez için girişimde bulunmuştu.

Xavi efsanesi olduğu Barcelona'da teknik direktörlük yapmaya sıcak bakıyor. 41 yaşındaki İspanyol teknik adam Barcelona'ya gitmek istediğini ve kulüplerin anlaşma zemini bulmasını beklediğini söyledi.

Katar ekiplerinden Al Sadd'ı çalıştıran Xavi ile ilgili müjdeyi ise Süper Lig'in eski yıldızı Rodrigo Tabata verdi.

Rodrigo Tabata'dan Barcelona'ya müjde

Daha önce Süper Lig'de Gaziantepspor ve Beşiktaş formaları giyen Rodrigo Tabata, 2010'dan bu yana Katar'da top koşturuyor.

11 yıldır kariyerini Katar'da sürdüren Rodrigo Tabata bu süreçe Al Rayyan ve Al Sadd formaları giydi. Hala Al Sadd için ter döken Brezilya asıllı futbolcu bir süredir Xavi ile birlikte çalışıyor.

Rodrigo Tabata kişisel Instagram hesabından paylaştığı bir hikayede Xavi'nin ayrılığını işaret etti ve "Teşekkürler Xavi" notunu paylaştı.

Xavi 2015 yazında Barcelona'dan ayrılıp Al Sadd'a transfer olmuştu. Katar ekibinde dört sezon geçirdikten sonra 2019'da kariyerini noktaladı. Ancak takımda kaldı ve Al Sadd'ın teknik direktörlüğüne getirildi.

Rodrigo Tabata, Süper Lig'de hangi takımlarda oynadı?

Rodrigo Tabata, 2008 yılında Santos'tan Gaziantepspor'a transfer oldu ve Süper Lig kariyerine adım attı. Buradaki performansıyla dikkat çeken oyuncu aynı sezon ligde 26 maçta 11 gol atıp 7 asist yaptı.

Bu performansıyla Beşiktaş oyuncuyu yalnızca bir yıl sonra transfer etti ve siyah-beyazlılar Tabata'nın bonservisi için Gaziantepspor'a 8 milyon euro ödedi.

Beşiktaş'ta bekleneni veremeyen Tabata kısa sürede gözden düştü ve 2011'in Ocak ayında Katar'ın yolunu tuttu.

Uzun yıllardır Katar'da kariyerini sürdüren 40 yaşındaki futbolcu daha sonra Katar vatandaşı oldu ve milli takımda da oynadı. Tabata, Katar Milli Takımı formasını 19 kez giyerken 2 de gol attı.