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Yaşam
Deutsche Welle

Rock ‘n’ Roll efsanesi Chuck Berry vefat etti

“Roll over Beethoven”, “Sweet Little Sixteen” gibi şarkılarıyla ünlü Rock ‘n’ Roll müziğinin öncülerinden efsanevi yorumcu ve gitarist Chuck Berry 90 yaşında hayatını kaybetti.

19 Mart 2017 15:51

Ünlü müzisyen Chuck Berry Missouri'deki evinde hayatını kaybetti. Polisin verdiği bilgilere göre Berry'nin bilincini yitirmesi üzerine eve ambulans çağrıldı ancak yeniden canlandırma için yapılan müdahaleler sonuçsuz kaldı. Chuck Berry 18 Ekim tarihinde 90 yaşına basmıştı.

1926 yılında St. Louis'de doğan Charles Edward Anderson "Chuck” Berry çocuk yaşta gitar çalmayı öğrendi. Çeşitli işlerde çalışan Berry'nin başı sık sık polisle derde girdi. Kuaför olarak çalıştığı sırada müzik klüplerinde de sahne almaya başladı ve Blues'un efsane ismi Muddy Waters ile tanıştı. 1955 yılında "Maybellene" şarkısıyla çıkış yapan Chuck Berry, "Roll over Beethoven", "Sweet Little Sixteen" gibi parçalarla Beatles, Rolling Stones gibi birçok ünlü müzik grubuna bir örnek oluşturdu. Berry'nin gitar çalma tekniği Jimi Hendrix ve Eric Clapton gibi gelmiş geçmiş zamanların en iyi gitaristlerine de ilham kaynağı oldu.

1959 yılında "ahlaki olmayan amaçlarla” 14 yaşındaki bir kızla bir başka ABD eyaletine seyahat ettiği gerekçesiyle tutuklandı. Hakkındaki suçlamaları reddeden Berry temyiz başvurusunda bulundu ancak bir buçuk yıl hapis cezası almaktan kurtulamadı. Kariyeri bu olaydan yara alsa da 70'li yıllarda tekrar eski başarılı günlerine döndü. Sonraki yıllarda yavaş yavaş sahnelerden uzaklaştı. Memleketi St. Louis'de düzenli olarak oğlu Charles Berry ile sahne almayı sürdürdü.

Chuck Berry'nin ölüm haberi müzik dünyasında büyük üzüntü yarattı. Bruce Springsteen sanatçının önemini Twitter hesabından şu sözlerle ifade etti: "Chuck Berry Rock'ın en büyük yorumcusu, gitaristi ve yaşamış en büyük saf rock ‘n' roll yazarıydı.” Springsteen müzik kariyerine Berry'nin grubunda gitar çalarak başlamıştı. 1995'te Cleveland'da Roll Hall of Fame'in açılışı sırasında da iki müzisyen beraber sahne almıştı.

Chuck Berry'nin son albümü "Hail! Hail! Rock ‘n' Roll” 38 yıl önce piyasaya sürüldü. Sanatçı 90'ıncı yaşgününde 2017 yılında yeni bir albüm piyasaya süreceğini açıklayarak hayranlarını şaşırtmıştı.

©Deutsche Welle Türkçe

DPA, AFP, Reuters / EC, SSB

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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