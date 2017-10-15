Robotlar en az 5 milyon kişiyi işsiz bırakabilir!

Fabrikalarda bant üretimi ile işe başlayan robotlar artık her alanda iş bulur hale geldi. Dünya genelinde robot sayısının 30 yıl içinde insan nüfusunu geçeceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 2017’de işsiz sayısının 201 milyona çıktığını duyururken, Dünya Ekonomik Forumu’nun raporlarına göre 5 yıl içinde 5 milyon kişiyi işsiz bırakacak olan robotlar, işsizlik sorunu yaşamıyor. Küresel ölçekte insanlar için yüzde 5.8 olan işsizlik oranı robotlarda yüzde 0.

Gazete Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre, sadece sanayide kullanılan robotların sayısı 2 milyon. 3 yıl içinde bu sayıya en az 1 milyon daha eklenecek.

"Robotlar işimi elimden alacak mı?"

Oxford Üniversitesi İnsanlığın Geleceği Enstitüsü’ne göre gelecek 25 yıl içinde şu andaki mesleklerin yüzde 47’si olmayacak. Peki robotlara işini kaptırmamak için hangi meslekler seçilmeli? “Robotlar işimi elimden alacak mı?” (Will robots take my job?) adlı site bu soruya, ‘Big Data’ (büyük veri) ve araştırma sonuçlarını analiz ederek cevap veriyor.

Sitedeki arama motoruna mesleğinizi yazdığınızda işinizin robotlar tarafından yapılabilme yüzdesini görebiliyorsunuz. Site, işinizin otomasyon açısından risk seviyesini, önümüzdeki 7 yıl içinde potansiyel büyüme oranını, sizin mesleğinizdeki toplam çalışan sayısını da gösteriyor

En zayıf halkalar

“Robotlar işimi elimden alacak mı?” analizine göre, gelecek 7 yıl içinde en fazla tehdit altında olan mesleklerin başında, çağrı merkezi çalışanları, şoförler, pazarlamacılar, hakemler, sekreterler, yönetici asistanları, hizmetçiler, temizlikçiler, fabrika işçileri ve gişe görevlileri geliyor. Bu mesleklerde otomasyon seviyesi 2024 yılında yüzde 99’lara kadar çıkıyor. Hatta bilgisayar programcılığında bile işlerin yüzde 48’ini robotlar yapacak.

Hangi mesleklere yönelmeli?

Peki ekmeğin aslanın ağzında olduğu istihdam piyasasında bir de robotların tehdidi ile uğraşmamak için hangi mesleklere yönelmeli? Analize göre mikrobiyoloji başta olmak üzere yaşam bilimleri, yapay zekâ, sanal gerçeklik ve tasarım alanları geleceğin meslekleri.