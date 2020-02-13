"Robin Hood ortaya çıktı" iddiası

Birçok gecekondu bölgesinde yoksul ailelerin bakkal borçlarını kapatan ve çok sayıda yardımda bulunan gizemli hayırseverin kimliğinin ortaya çıktığı iddia edildi. Robin Hood olarak anılan ve Ahbap Derneği ile birlikte çalışınca ismini açıklamaya karar verdiğini söyleyen iş insanı Erdoğan Uludağ, "Yapılan yardımlar örnek alınsın diye kimliğimi açıklıyorum" dedi.

Türkiye, geçen yıldan bu yana dikkat çeken gizemli bir hayırseveri konuşuyor. İstanbul'da Hasköy, Şahintepesi ve Tuzla Mimar Sinan mahallelerindeki gecekondularda oturan dar gelirli ailelere içerisinde bin TL bulunan zarfları dağıtan yardımsever için Robin Hood benzetmesi yapıldı. Kimliğini gizleyen ve çoğu zaman çalışanları aracılığıyla yardım dağıtan gizemli kişinin kim olduğu merak uyandırırken, yapılan yardımlar ise hız kesmeden devam etti.

"İsmimi Haluk Levent'in isteğiyle açıklıyorum"

İstanbul dışında Kocaeli ve Trabzon'da da ortaya çıkan gizemli hayırseverin kim olduğu tartışmaları sürerken, bu kişinin kimliğinin ortaya çıktığı ileri sürüldü. Yapılan yardımların örnek alınması için ismini açıkladığını söyleyen ve İstanbul'da tekstil sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Erdoğan Uludağ, aynı zamanda Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile de birlikte çalıştığını kaydetti.

Borç defterlerindeki hesaplarını kapattığı bakkallarla, borçlarını ödediği ailelerin kendisini gerçek ismiyle tanımadığını söyleyen Uludağ, Sanatçı Haluk Levent ve Ahbap Platformu ile tanıştıktan sonra ismini açıklamaya karar verdiğini söyledi.

"Başka Robin Hood'lar da var"

DW Türkçe'ye konuşan Uludağ, "Yaptığım yardımlar iki yıl öncesine kadar bende saklıydı. Ancak Haluk Levent ile tanıştıktan sonra kendisi bana 'Bir dakika bu böyle olmaz. Sen bunu saklarsan insanlar seni örnek alamaz. Gençler seni rol modeli alamazlar" dedi. Şu ana kadar ne kadar yardımda bulunduğunu bilmediğini de söyleyen Uludağ, başka Robin Hood'ların da olduğunu kaydetti.