Rize'deki Gindeş Şelalesi 'tabiat anıtı' ilan edildi

Rize'nin Hemşin ilçesinde bulunan Gindeş Şelalesi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 'tabiat anıtı' olarak tescillendi.

Rize Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Hemşin Kaymakamlığı'nın girişimleri sonucu Doğa Koruma ve Milli Parklar Rize Şubesi sorumluluk alanındaki Gindeş Şelalesi'nin, doğal kaynak olması sebebi ile tabiat anıtı olarak tescillendiği belirtildi. 32 hektar alanı kapsayan Gindeş Şelalesi'nin çevresinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından hazırlanacak proje ile alan, turizme kazandırılacak.

Gindeş Şelalesi'nin 'tabiat anıtı' olarak tescil edilmesi hakkında yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ham yol çalışmaları tamamlanmış olan Gindeş Şelalesi'nin, Milli Parklar Bölge Müdürlüğü tarafından proje çalışmaları yakın zamanda başlayarak, yapılacak yürüyüş yolu, seyir terasları ve çardaklarla ziyarete açılıp bölge turizmine kazandırılması hedefleniyor. Ormanlık alanda ağaçların arasından dökülen Gindeş Şelalesi, yürüyüş tutkunlarına yeni bir rota sunuyor. Projenin tamamlanması ile yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı olması beklenmekledir."

"Doğaseverlere yeni bir güzergâh"

Hemşin Kaymakamı Sedat Sezik, "Rize yeşiliyle, mavisiyle, gürül gürül akan şelaleleriyle, yaylalarıyla doğa turizminin kalbi konumunda. Hemşin ilçemiz, köklü geçmişi ve tarihiyle Rize'mizin önemli ilçelerinden bir tanesi. İlçenin turizm yönünü ortaya çıkarmak için çalışmalarımızı sürdürürken, Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından, ilçemizde bulunan Gindeş Şelale'miz 'tabiat anıtı' olarak ilan edildi. Bizler de yapılacak projelerle Gindeş'i hem Rize turizmine hem de Türkiye turizmine kazandırmayı amaçlıyoruz. Doğaseverlere yeni bir güzergâh, yol açmayı planlıyoruz" dedi.

"Turizme büyük katkı sağlayacak"

Hemşin Belediye Başkanı Halim Kazım Bekar da, "Çevre düzenlemesi, yürüyüş yolu, seyir terasları yapılarak bu alanı turizme açmış olacağız. Bizim ilçemiz için şelaleler önemli. Hemşin Şelaleleri Tabiat Parkı'mızdan sonra bu şelale ikinci turizm alanımız olacak. Gindeş Şelalesi, Rize'nin en yüksek şelalelerinden bir tanesi. Şelale 50 metre yüksekliğinde. Tamamen doğanın içerisindeki şelalemiz ilçe turizminin gelişmesine büyük katkı sağlayacaktır" diye konuştu. (ANKA-DHA)