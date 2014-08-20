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Rıza Türmen: Hem ulusalcı hem solcu olamazsınız

"CHP değişti ve değişmeye devam edecek. Bu yaşadıklarımız doğum sancıları"

20 Ağustos 2014 13:29

CHP İzmir Milletvekili ve eski AİHM yargıcı Rıza Türmen, “CHP’nin hedefi çağdaş sosyal demokrasi olmalı. Hem ulusalcı hem solcu olamazsınız. CHP bu yönde önemli adımlar attı. Aradaki sıkıntılar geçiş döneminin sıkıntıları. CHP değişti ve değişmeye devam edecek. Bu yaşadıklarımız doğum sancıları. Bu tartışmaları da olumlu buluyorum” dedi.

CHP İzmir Milletvekili ve eski AİHM yargıcı Rıza Türmen, Birgün gazetesinden Sebahat Karakoyun ve Yaşar Aydın’a Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında partide gidilen kurultay hakkında açıklamalarda bulundu.

Rıza Türmen’in açıklamaları şöyle:

CHP’nin hedefi çağdaş sosyal demokrasi olmalı. Hem ulusalcı hem solcu olamazsınız. CHP bu yönde önemli adımlar attı. Aradaki sıkıntılar geçiş döneminin sıkıntıları. CHP değişti ve değişmeye devam edecek. Bu yaşadıklarımız doğum sancıları. Bu tartışmaları da olumlu biliyorum. Bu tartışmalarda ortak analize varmak, bunu halka indirmek lazım. Yeni bir siyaset anlayışı ve vizyonu getirmek lazım. Onun için yeni kadrolara da ihtiyaç var.

 

Kurultay şans olacak

 

Kurultay ile birlikte yeni bir yapılanma ile seçime girmek iyi olur. CHP’de değişim isteyen çok kuvvetli bir damar var. Değişime olan talep giderek çoğaldı. Şimdiye kadar yapılandan daha radikal söylem ve vizyon ortaya çıkarması lazım. İdeoloji ile uygulamalar paralel olmalı. Bir hayal sunuyorsanız bunun, insanlara dokunması lazım.

 

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