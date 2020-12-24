Riskli ilan edilen Tozkoparan Mahallesi'ne '30 gün içinde evleri boşaltın' denildi; "Bu resmen insanları belirsizliğe atmaktır"

İstanbul'da Güngören Belediyesine bağlı Tozkoparan Mahallesi'nin riskli alan ilan edilmesinin ardından mahallede yaşayanlara belediye tarafından "30 gün içerisinde evleri terk edin" denildi. Mahalle sakinleri kış günü verilen talimata tepki gösterdi.

İstanbul Güngören Belediyesi, Tozkoparan Mahallesi sınırları içinde bulunan bazı alanların riskli ilan edilmesinin ardından burada yaşayan vatandaşların 30 gün içerisinde evlerini terk etmesini istedi. Verilen süre içinde tahliye edilmeyen yapılarda elektrik, su, doğal gazın kesileceği duyuruldu.

Kış günü evsiz kalacak yurttaşlar ise tepki gösterdi. “Kentsel dönüşüme değil haklarımızın gasp edilmesine karşıyız” diyen yurttaşlar, haklarından vazgeçmeyeceklerini söyledi. İBB Meclis Üyesi ve Güngören Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Alaettin Aktay, sürecin şeffaf işletilmediğini, halkın bilgilendirilmediğini belirterek, “Belirsizlik söz konusu” dedi.

"Süreç devam ederken oradaki insanlardan neyin karşılığında binalarını boşaltmaları isteniyor?"

Evrensel'in haberine göre, Güngören Belediyesinin burada aracı olduğunu söyleyen Aktay, “Cumhurbaşkanın bir kararı var riskli alan ilan etmiş. Şimdi bununla ilgili mahkeme süreçleri devam ediyor. Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı almamış. Böyle olunca Bakanlık süreci ilerletiyor. Burada daha çok Çevre ve Şehircilik Bakanlığı süreci götürüyor. Güngören Belediyesi burada sadece Çevre ve Şehircilik Bakanlığının emrinde. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ‘evleri boşaltın’ diyor. Güngören Belediyesi ‘boşaltın’ yazısını yazıyor. Tabi bunu defalarca Belediye Başkanı ve diğer yetkililerle görüştük. Siz insanlara diyorsunuz ki ‘binanızı boşaltın’ tamam boşaltsınlar da bina sakinleri olarak boşalttıktan ne vereceksiniz ya da ben bunun karşılığında ne alacaklar hiçbir şey yok. Bu resmen insanları belirsizliğe atmaktır. Buradaki temel sorunlardan bir tanesi bu” diye konuştu.

Aktay, “Süreç devam ederken oradaki insanlardan neyin karşılığında binalarını boşaltmaları isteniyor. Diyelim boşalttınız, hepsi gitti. Siz vatandaşın arsanın üstüne hangi hakla, hangi sözleşmeye dayanarak bina yapacaksınız? İnsanlar ne ödeyeceğini biliyor, kendilerine ne verileceğini biliyorlar. Dairesini satın mı alıyorsun, haklarını gasp mı ediyorsun? Adamın dairesine karşılık vereceğin başka bir daire için adamdan hak alacak mısın? Alacaksan ne kadar alacaksın bunlar tam belirsiz. Kentsel dönüşüme kimse karşı değil. Güngören de deprem riski çok yüksek. Ama bir belirsizlik söz konusu” dedi.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlarla, İstanbul'un Güngören ilçesi Tozkoparan Mahallesi sınırlarında bulunan bazı alanlar 'riskli alan' ilan edilmişti.

Kararda, '6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun' kapsamında 'riskli alan' ilan edilen bölgelerin harita ve krokileri ile sınır ve koordinatları da yer aldı.