Rio'ya haber yapmaya gitti; sivrisinek komalık etti!

Televizyon sunucusu 33 yaşındaki Charlie Webster, Olimpiyat Oyunları'nı takip etmek ve haber yapmak için gittiği Rio’da sivrisinek ısırması sonucu sıtmaya yakalandı ve günlerce komada kaldı.

NTV'de yer alan habere göre, Rio'dayken kusmaya başlayan ve parasetamol içeren bazı ilaçlar alarak işine devam etmeye çalışan Webster, 22 Temmuz'da durumu kötüleşerek Rio de Janeiro'da hastaneye bir hastaneye kaldırıldı.

İlk olarak Zika virüsü teşhisi konulan Webster’ın daha sonra sıtmaya yakalandığı anlaşıldı.

Hala Rio'da tedavisi devam eden Webster'ın iyileşme sürecine girdiği açıklandı.

Sıtma nasıl bulaşır?

Sıtma (malarya) dişi sivrisineklerin ısırığıyla bulaşan bir parazit. Yaklaşık 3,2 milyar insan yani dünya nüfusunun yarısı malarya riski taşıyor.

Dünya Sağlık Örgütü 2015 yılında 214 milyon malarya vakası olduğunu açıkladı ve 438 bin ölüm olduğunu söyledi.