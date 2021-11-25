Ridley Scott duyurdu: Blade Runner dizisi geliyor

Son aylarda "Son Düello" ve "Gucci Ailesi" filmleriyle gündeme gelen yönetmen Ridley Scott, 1982 yılında çektiği kült bilim kurgu filmi "Blade Runner"ın dizi uyarlamasının geleceğini doğruladı. Scott, live-action bir Blade Runner dizisi için ilk 10 saatlik senaryoyu tamamlandığını belirtti.

Kayıp Rıhtım'ın Screen Rant'tan aktardığına göre, BBC Today Show adlı radyo programında soruları cevaplayan Ridley Scott, "Blade Runner" dizisinin senaryo çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Scott ayrıca Noah Hawley’in yönetmenliğini yaptığı "Alien" dizisi ile ilgili yeni bilgiler verdi.

"Blade Runner ve Alien dizileri hazır"

Scott, "Blade Runner televizyon dizisinin pilot bölümünü ve genel hatlarını tamamladık. Dolayısıyla Blade Runner’ın ilk 10 saatlik kısmı hazır ve dizi olarak gelecek. Alien dizisi de aynı durumda, dizinin pilot bölümünün senaryosunu hazırlıyoruz” ifadelerini kullandı.

1982 yılında Philip K. Dick imzalı 'Androidler Elektrikli Koyun Düşler mi?' kitabından esinlenen "Blade Runner", 2019 yılında Los Angeles şehrinde yaşayan ve Harrison Ford’un canlandırdığı Richard Deckard’ın macerasını konu alıyor. Daha sonrasında Denis Villeneuve yönetmenliğinde çekilen "Blade Runner 2049" devam filminde Ryan Gosling başrolde yer almıştı.