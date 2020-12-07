Rexx Sineması’nda yıkım başladı

Kadıköy’ün simge sinemalarından olan 59 yıllık Rexx Sineması yıkılıyor. Bahariye Caddesi’nin buluşma noktası olarak bilinen ve yerli yabancı binlerce filme ev sahipliği yapan sinemanın etrafı metal saclarla kapatıldı, inşaat çalışmaları başladı.

Sinemanın 30 yıllık işletmecisi Viron Anas, mart ayının sonunda kira bedelinin yüksek olduğunu söyleyerek masraflarını karşılayamadığı için sinemayı kapatmaya karar vermişti. Mal sahibi Rum Ortodoks Vakfı ise üç senedir kira zammı yapmadıklarını ancak binanın depreme dayanıksız olduğunu söyleyerek Rexx sinemasının yıkılarak yeniden yapılacağını doğrulamıştı.

"Kompleks olacak"

Rum Ortodoks Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kostandin Kiracopulu, Kadıköy Gazetesi’ne verdiği demeçte Rexx’in binasının geleceği ile ilgili, “Sinemadan çok kültür merkezine benzeyen bir kompleks yapmayı düşünüyoruz. İçinde otopark ve çok amaçlı salonlar olacak. Böyle bir projemiz var” demişti.

Yönetmen Pehlivanoğlu: Geçmişimiz silinmiş gibi hissedeceğiz

Hürriyet'te yer alan habere göre, yönetmen Gökçe Pehlivanoğlu, “Kadıköylü ve sinemaseverler için Rexx’in yeri ayrıdır. Gençlik yıllarımızın ana durağıdır. İstanbul Film Festivali zamanı hayatımın en güzel film keşiflerini yaptığım yerdir. Onu da kaybedersek geçmişimiz silinmiş gibi hissedeceğiz” ifadelerini kullandı.

Atilla Dorsay: Festivallerin vazgeçilmez salonu

Rexx’in yıkılmasından dolayı büyük bir hüzün yaşadığını belirten sinema yazarı Atilla Dorsay, “Korunması gereken eski salonları, binaları yıkmak istiyorlar. Başka çözümler bulma yoluna gitmeden hemen yıkıyorlar. Bu da büyük bir üzüntü yaratıyor. Rexx çok sevilen festivallerin vazgeçilmez bir salonuydu. İstanbul’da kalan sayılı keyifli salonlardan biriydi. Atlas Sineması’nın ardından Rexx’in de kapanması gerçekten içimizi acıtıyor” dedi.