T24 LogoT24 Logo
Gündem

Reuters'a konuşan Türk yetkili: Koronavirüs salgını nedeniyle S-400'lerin aktive edilmesi ertelendi

20 Nisan 2020 19:12

Reuters haber ajansına konuşan Türk bir yetkili, Rusya'dan satın alınan S-400 füze savunma sisteminin aktive edilmesinin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ertelendiğini söyledi.

Reuters'ın 'Koronavirüs, Türkiye ve ABD arasındaki füze hesaplarını askıya aldı' başlıklı haberine göre, aynı yetkili, aktivasyonla ilgili geri adım atılmayacağını ancak Nisan ayı için yapılan planlamanın ertelendiğini ifade etti.

Yetkili, gecikmenin birkaç ay alabileceğini de söyledi.

Rusya'dan satın alınan S-400 füze savunma sistemi konusu, ABD ile Türkiye ilişkilerinde kriz yaratmıştı. Beyaz Saray, S-400'lerin aktive edilmemesini istiyor, Ankara ise sistemin kurulacağını söylüyor.

ETİKETLER

ReutersS-400S-400 TürkiyeTürkiye RusyaS-400 aktiveS-400 savunma sistemiABD S-400S-400 ABDABD Türkiye
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24