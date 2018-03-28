Resul Dindar'ın kazada yaralanan annesi hayatını kaybetti

Karadeniz müziğinin tanınan ismi şarkıcı Resul Dindar’ın, trafik kazasında ağır yaralanan annesi Meliha Dindar tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Şarkıcının kazada yaralanan babası Osman Dindar’ın tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Artvin’in Arhavi ilçesinden Hopa yönüne giden Osman Dindar yönetimindeki motosiklet, yola düşen kaya parçasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü Osman Dindar ve eşi Meliha Dindar yaralandı. Sağlık durumu ağır olan Meliha Dindar, müdahalenin ardından Rize Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Yaralı çiftten Meliha Dindar bu sabaha karşı doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Baba Dindar’ın Hopa Devlet Hastanesi’nde tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)