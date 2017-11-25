Restoranlarda dijital menü devri

İstanbul, 25 Kasım (DHA) – Restoran sektörüne dair yapılan araştırmalar, dijital menü boardların işletmelere sağladığı maliyet avantajının yanı sıra, görselliklerinin müşterinin iştahını açın satışları arttırdığı ortaya koyuyor.

Sistem 9\'un gıda sektörüne yönelik hazırlayıp yönettiği dijital menü boardlar, tek merkezden anında güncellenebilme özelliğiyle restoranlar ve fast food şubeleri için afiş-poster kullanımları tarih oluyor.

\"Geleceğe Taşıyan Dijital Çözümler\" ilkesiyle hizmet verdiklerini vurgulayan Sistem 9 Yönetim Kurulu Başkanı S. Kaan Akın, “Menü ve fiyatlar sunduğumuz teknolojik çözümlerle uzaktan anında güncellenebiliyor. Böylece, işletmeciler özel günler için fiyat teklifi ve promosyonlarını kolayca ekrana yansıtabiliyor Ayrıca bu ekranlar, marka imajını da yukarı çekiyor.” dedi.

Türkiye\'nin yanı sıra, 17 ülkede daha perakende gıda sektörüne dijital menü board sistemi kurduklarını hatırlatan Akın, dijital menü boardların diğer avantajlarını özetleyerek, \"Uzaktan kolayca görülebilen dijital menü boardlar, tüketicinin dikkati çekilerek restorana girmesi kolaylaşıyor Dijital ekrana yansıtılan görüntüler uzaktan kontrol edildiğinden, hatalara anında müdahale edilip düzeltme imkânı sunuyor. Böylece zaman kaybı önleniyor. Restoran sahibi isterse dijital menü boardlara ürünüyle bağlantılı markaların reklamlarını da yansıtabiliyor.” dedi.

Bünyesinde Burger King, Sbarro, Popeyes, Arby\'s gibi dört uluslararası markanın yanı sıra, kendi markası Usta Dönerci\'yi barındıran TAB Gıda Dijital Pazarlama ve Teknoloji Direktörü Burak Akın, restoranlarında kullandıkları dijital menü board sisteminin yararlarını şöyle açıkladı, “Dijital menü boardlar AVM’lerdeki restoranlarımızda rakiplerle aramızda büyük fark yarattı. Uzak mesafeden görünen, çok kaliteli, iştah açıcı ve güzel görüntüler pozitif bir etki yaratıp satışlarımızı artırdı. Ayrıca günün değişik saatlerinde, değişik kampanyalar yapabilmemize olanak sağladı. Sistem 9\'un yazılımları dâhil olmak üzere hizmet aldığımız anahtar teslim çözümlerinden memnunum.”

\'Türkiye\'nin global tadı\' haline gelen Simit Sarayı Bilgi Teknolojileri Direktörü Kadir Tophan ise dijital menü boardlar sayesinde istedikleri bilgiye bir ‘tık’ la ulaşabildiklerini hatırlatarak, “Geniş bir coğrafyada ve 426 mağazamızda günde bir milyonu aşkın kişiye hizmet veriyoruz. Dünyanın dört kıtasındaki mağazalarımızda Sistem 9 mühendislerinin elinden çıkan S9 Vision yazılımını kullanıyoruz. Tüm mağazalardaki dijital menü boardlarımız tek merkezden yönetiliyor. Bu sayede kampanyalarımız ve menü değişikliklerimizi dakikalar içinde ABD\'den Suudi Arabistan\'a, İngiltere\'den Hollanda\'ya ve daha birçok ülkeye merkezimiz Türkiye\'den güncelleyebiliyoruz.”