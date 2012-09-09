Renoir tablosu bit pazarından çıktı

ABD'de bit pazarından birkaç eşya ile birlikte 50 dolara satın alınan bir tablonun ünlü ressam Pierre-Auguste Renoir'a ait olduğuna inanılıyor. Tablo, bu ay yapılacak açık artırmada 100 bin dolara satışa çıkacak.



Amerika Birleşik Devletleri'nde bir bit pazarından kelepir fiyattan satın alınan bir tablonun Fransız resim ustası Pierre-Auguste Renoir'a ait olabileceği bildirildi.

Bir kadın bit pazarında yaptığı alışverişte, söz konusu tablonun yanı sıra bir oyuncak bebek ve bir plastik ineğin de içinde bulunduğu kutu için 50 dolar ödedi.

Tabloyu Virginia'daki bir müzayede salonuna götüren kadına, resim uzmanları, tablonun büyük olasılıkla Renoir'ın 1879'da yaptığı 'Paysage Bords de Seine' adlı eseri olduğuna inandıklarını söyledi.

Müzayedeciler tablonun bu ayın sonuna doğru yapılacak açık artırmada 100 bin dolara alıcı bulacağını tahmin ediyor.

Tablonun 1926 yılında, Paris'teki bir resim galerisinden satın alındığı düşünülüyor.

Alıcı kadının tablonun altındaki 'Renoir' yazısını görünce, eseri yerel müzayede salonundaki uzmanlara göstermeye karar verdiği öğrenildi.



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