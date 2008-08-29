Rektör seçimi mahkemelik

İzmir’deki Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü’ne seçimde ikinci sırada yeralan Prof. Dr. Mehmet Füzün’ün atanmasını, ilk sırada yer alan Prof. Dr. Sedef Gidener, yargıya taşıdı. Üniversitedeki seçimde yüzde 47 oya, YÖK’ün listesinde birinci sırada olmasına karşın, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne ikinci sıradaki Prof. Dr. Mehmet Füzün’ün atanmasının, `muayenehanesi olup, kısmi statüde çalıştığı’ için yasal olmadığını öne süren Prof. Dr. Sedef Gidener, yürütmeyi durdurma istemiyle nöbetçi İdare Mahkemesi’ne dava açtı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e, `Neden atanmadığını’ da bir dilekçeyle soran Prof. Dr. Gidener, Gül’ün, `icraatlarında yanlışlık yapabileceği, hatasından da geri dönebileceğine’ ilişkin demeciyle umutlandı. Prof. Dr. Gidener, "Cumhurbaşkanı, Füzün Bey’in kısmi statüde olduğu konusunda bilgilendirilmediği için bu atamayı yaptı diye düşünüyorum. Ama şimdi yasa maddesi bu kadar kesin ve netken, `hatadan da dönebilirim’ dediğine göre, döner diye bekliyorum" dedi.



Rektör adayı belirleme seçiminde rakiplerine ezici üstünlük sağlayan ama Köşk’ten ataması çıkmayan Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi eski Başhekimi Prof. Dr. Sedef Gidener, bu durumu kabullenemedi. Rektörlüğe atanan Prof. Dr. Füzün’ün yasal olarak `Rektör’ olmasının mümkün olamadığını öne süren Prf. Dr. Gidener şunları söyledi:



"Benim mücadelem üniversitenin iradesine saygı gösterilmesi. Demokratik eğilimlere saygı gösterilmesi, `sana demokrasi, bana olmuyor’ gibi bir ikilemin Türkiye’de artık yaşanmaması gerektiği. Yasalar herkes için. `Hallederiz, bunu da görmezden geliriz, anlayışla karşılanır’ gibi bir şeyin olmaması gerekiyor. Kanunların herkes için uygulanabilir eşitlikte olması gerekiyor. Bunun mücadelesini veriyorum."



Gül'e neden atanmadığını sordu?



Yüzde 47 oy almasına karşın atanmayınca Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’ndan yararlanarak Cumhurbaşkanı Gül’e bir dilekçe ile başvurduğunu belirten Prof. Dr. Gidener, gelen yanıtı şöyle anlattı:



"Aldığım oyu, idari görevlerimi ve Prof. Dr. Mehmet Füzün’ün seçimde aldığı oy oranını da yazıp, atanmamamın nedenlerinin bildirilmesini istedim. 14 Ağustos tarihli yanıt elime 19 Ağustos’ta ulaştı. Genel Sekreter Yardımcısı imazasıyla gelen yazıda, bildiğimiz 2547 sayılı Kanuna ait maddeler sıralanmış, ama son paragrafında `YÖK tarafından Cumhurbaşkanına sunulan üç isimden tartışmasız birini Cumhurbaşkanı atar’ deniyor."



Atama yasal değil



Prof. Dr. Mehmet Füzün’ün rektörlüğünün tartışmasız olmak bir yana yasal olmadığını savunan Prof. Dr. Gidener, şunları anlattı:



"Çünkü yine YÖK Yasası diyor ki `kısmi statüde olanlar rektör olarak seçilemezler, atanamazlar.’ Ve daimi statüye geçmesi için de yapılması gereken prosedürler var. Füzün Bey bunlardan hiçbirini şu anda Dokuz Eylül Üniversitesi için yerine getirmiş pozisyonda değil. Bunu öğrenince geçen gün hem rektörlüğe dilekçe verdim, Füzün’ün kendisini uyardım, `Sizin atanmanız yasal değil, atacağınız imzalardan kişisel sorumlu olursunuz, lütfen durumunuzu YÖK’e haberdar edin ve artık da herhangi bir icraatta bulunmayın’ diye. Bilgi için de YÖK’e faks çektim. Cuma öğleden sonra Füzün Bey bir basın açıklaması yaptı, `Atanmam yasal, hukuk dışı hiçbir şey yoktur’ dedi. Bunun üzerine Pazartesi günü tekrar dilekçe verdim, `Açıklamalarınız yanıltıcı niteliktedir, aslında sizin atanmanız mümkün değil’ diye. Ama bugüne kadar herhangi bir yanıt yok ve Mehmet Füzün Bey de icraatlarına devam ediyor. Bu yüzden ben de bugün mahkemeye başvurdum. Nöbetçi İdare Mahkemesi’ne dava açtım. Sonucunu bekliyorum."



Dava dilekçesini kendi hazırladı



Prof. Dr. Gidener, dava için herhangi bir avukat tutmadığını, dava dilekçesini kendisinin hazırladığını söyledi. Rektör Füzün’ün rektörlüğünün yasal olup olmadığına ilişkin İzmir ve Ankara’daki idari hukukçulardan görüş aldığını kaydeden Prof. Dr. Gidener şöyle devam etti:



"İdari hukukçulara göre bu işlemin yasal olmadığı çok net. Füzün’ün şu ana kadar yaptığı işlemlerin tümü geçersiz, yani `yok’ hükmünde. Bir sürü atamalar, yer değiştirmeler yapılıyor. Kardeşlik, barış, kucaklama, birleştiricilik sloganlarıyla gelen Füzün Hoca, 20 gündür rektörlük makamındaki icraatlarıyla bunun aksi bir tutumda olduğunu gösterdi. Bırakın akademik düzeyde idari personel, sekreter düzeyinde yer değiştirmeler, sürgünler gerçekleştirdiler. Kardeşlik, kucaklama, birleştirme mesajlarına uygun olmuyor."



Umut veren demeç



Bir yandan kukuki mücadelesini sürdüren eski başhekim Prof. Dr. Gidener’in, yeni rektör Prof. Dr. Mehmet Füzün’ün görevden alınıp yerine kendisinin atanmasıyla ilgili beklentilerini güçlendiren, umutlarını arttıran bir gelişme yaşandı.



Cumhurbaşkanı Gül’ün genel icraatlarıyla ilgili bir soru üzerine `insan olarak hata yapabileceği ama yaptığı hatadan da dönebileceği’ şeklindeki demecinin beklentisini artırdığını belirten Prof. Dr. Gidener, "Bu demeç, beklentilerimi karşılayacak diye bekliyorum. Cumhurbaşkanı, Füzün Hoca’nın kısmi statüde olduğu konusunda bilgilendirilmediği için bu atamayı yaptı, diye düşünüyorum. Ama şimdi yasa maddesi bu kadar kesin ve netken, `hatadan da dönebilirim’ dediğine göre de, döner diye bekliyorum



