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Rejim, İdlib'in güneyini karadan vurdu

İDLİB (Suriye), (DHA) - SURİYE'de Esad rejimi, Türkiye sınırındaki İdlib'in güneyinde bulunan yerleşim yerlerini karadan topçu atışlarıyla ateş altına aldı

12 Eylül 2018 14:17

İDLİB (Suriye), (DHA) - SURİYE\'de Esad rejimi, Türkiye sınırındaki İdlib\'in güneyinde bulunan yerleşim yerlerini karadan topçu atışlarıyla ateş altına aldı.
Rusya ile birlikte günlerdir hedef alınan İdlib\'in güneyindeki Temanie kasabası ve Han Şeyhun yakınlarındaki Hazanat bölgesi, bugün sabah saatlerinden itibaren Esad güçlerince karadan ateş altına alındı. Top atışlarıyla vurulan bölgelerde duman yükselirken, yerel kaynaklar, yaralı ve ölü sayısına ilişkin henüz net bilgi sahibi olmadıklarını belirtti.

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