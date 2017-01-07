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Spor

Real Madrid'in nefesi CSKA'nın ensesinde

Basketbol THY Euroleague'de 16. hafta maçlarının ardından Rus temsilcisi CSKA Moskova liderliğini sürdürdü

07 Ocak 2017 13:07

THY Euroleague'de normal sezonun ikinci yarısı başladı. Deplasmanda Real Madrid'e 95-85 mağlup olan CSKA Moskova, üst üste 3. mağlubiyetini yaşamasına rağmen 12 galibiyetle liderliğini devam ettirdi.

İtalyan ekibi EA7 Emporio Armani Milan'ı ağırlayan Fenerbahçe, rakibine 86-79'luk skorla üstünlük kurarak organizasyondaki 10. galibiyetini elde etti ve 5. sıraya yükseldi.

Konuk olduğu İsrail temsilcisi Maccabi FOX'a 93-92 yenilen Darüşşafaka Doğuş, 2'si üst üste olmak üzere sahadan 8. kez mağlup ayrıldı ve averajla 8. sıraya geriledi.

 

Galatasaray son sıraya demirledi!

 

Sahasında Galatasaray Odeabank'ı 84-73'lük skorla geçerek galibiyet sayısını 8'e çıkaran Anadolu Efes haftayı 9. sırada tamamladı. Arka arkaya 4. mağlubiyetini yaşayan 4 galibiyetli Galatasaray Odeabank ise averajla son sırada yer aldı.

 

16. haftanın sonuçları

 

Anadolu Efes - Galatasaray Odeabank: 84-73

Brose Bamberg (Almanya) - Barcelona Lassa (İspanya): 85-65

Maccabi FOX (İsrail) - Darüşşafaka Doğuş: 93-92

Baskonia (İspanya) - UNICS Kazan (Rusya): 102-70

Fenerbahçe - EA7 Emporio Armani Milan (İtalya): 86-79

Zalgiris (Litvanya) - Kızılyıldız MTS (Sırbistan): 61-77

Olympiakos (Yunanistan) - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan): 77-69

Real Madrid (İspanya) - CSKA Moskova (Rusya): 95-85

 

Puan durumu

 

1    CSKA Moskova    12    4    105
2    Real Madrid    11    5    110
3    Baskonia     11    5    79
4    Olympiakos     11    5    74
5    Fenerbahçe     10    6    -7
6    Panathinaikos     9    7    45
7    Kızılyıldız    8    8    14
8    Darüşşafaka     8    8    -3
9    Anadolu Efes     8    8    -10
10    Brose Bamberg    7    9    20
11    FC Barcelona     7    9    -56
12    Zalgiris Kaunas    6    10    -34
13    Maccabi FOX     6    10    -49
14    Unics Kazan    6    10    -61
15    EA7 Milan    4    12    -97
16    Galatasaray     4    12    -130

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