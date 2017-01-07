Real Madrid'in nefesi CSKA'nın ensesinde

THY Euroleague'de normal sezonun ikinci yarısı başladı. Deplasmanda Real Madrid'e 95-85 mağlup olan CSKA Moskova, üst üste 3. mağlubiyetini yaşamasına rağmen 12 galibiyetle liderliğini devam ettirdi.

İtalyan ekibi EA7 Emporio Armani Milan'ı ağırlayan Fenerbahçe, rakibine 86-79'luk skorla üstünlük kurarak organizasyondaki 10. galibiyetini elde etti ve 5. sıraya yükseldi.

Konuk olduğu İsrail temsilcisi Maccabi FOX'a 93-92 yenilen Darüşşafaka Doğuş, 2'si üst üste olmak üzere sahadan 8. kez mağlup ayrıldı ve averajla 8. sıraya geriledi.

Galatasaray son sıraya demirledi!

Sahasında Galatasaray Odeabank'ı 84-73'lük skorla geçerek galibiyet sayısını 8'e çıkaran Anadolu Efes haftayı 9. sırada tamamladı. Arka arkaya 4. mağlubiyetini yaşayan 4 galibiyetli Galatasaray Odeabank ise averajla son sırada yer aldı.

16. haftanın sonuçları

Anadolu Efes - Galatasaray Odeabank: 84-73

Brose Bamberg (Almanya) - Barcelona Lassa (İspanya): 85-65

Maccabi FOX (İsrail) - Darüşşafaka Doğuş: 93-92

Baskonia (İspanya) - UNICS Kazan (Rusya): 102-70

Fenerbahçe - EA7 Emporio Armani Milan (İtalya): 86-79

Zalgiris (Litvanya) - Kızılyıldız MTS (Sırbistan): 61-77

Olympiakos (Yunanistan) - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan): 77-69

Real Madrid (İspanya) - CSKA Moskova (Rusya): 95-85

Puan durumu

1 CSKA Moskova 12 4 105

2 Real Madrid 11 5 110

3 Baskonia 11 5 79

4 Olympiakos 11 5 74

5 Fenerbahçe 10 6 -7

6 Panathinaikos 9 7 45

7 Kızılyıldız 8 8 14

8 Darüşşafaka 8 8 -3

9 Anadolu Efes 8 8 -10

10 Brose Bamberg 7 9 20

11 FC Barcelona 7 9 -56

12 Zalgiris Kaunas 6 10 -34

13 Maccabi FOX 6 10 -49

14 Unics Kazan 6 10 -61

15 EA7 Milan 4 12 -97

16 Galatasaray 4 12 -130