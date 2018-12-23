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Spor

Real Madrid, dünya şampiyonu oldu

Real Madrid - Al Ain: 4-1 İSTANBUL (DHA) - 2018 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Real Madrid, Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Ain'ı 4-1 mağlup ederek şampiyon oldu

23 Aralık 2018 01:19

Real Madrid - Al Ain: 4-1

İSTANBUL (DHA) - 2018 FIFA Kulüpler Dünya Kupası\'nda Real Madrid, Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Ain\'ı 4-1 mağlup ederek şampiyon oldu.
15\'inci FIFA Kulüpler Dünya Kupası\'nın finalinde İspanya temsilcisi Real Madrid ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ekibi Al Ain, BAE\'nin başkenti Abu Dabi\'de bulunan Zayed Sport Stadyumu\'nda karşı karşıya geldi.
Mücadeleye etkili bir başlangıç yapan Real Madrid, 14\'üncü dakikada Luka Modric\'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. 60\'ıncı dakikada Marcos Llorente ve 78\'inci dakikada Sergio Ramos ile farkı 3\'e çıkartan Madrid ekibine 86\'ncı dakikada Tsubasa Shiotani yanıt verdi ve durum 3-1\'e geldi. 90\'ıncı dakikada Yahia Nader kendi kalesine attığı golle maçın skorunu tayin etti: 4-1. Real Madrid rakibini yenerek; 2014, 2016 ve 2017 yıllarının ardından kupayı dördüncü kez müzesine götürdü ve turnuvada en çok şampiyonluğa ulaşan takım unvanını elde etti.

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