Real Madrid Başkanı Perez'in ses kaydı ortaya çıktı; kulubün efsane isimlerini sahtekârlıkla suçladı!

Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in kulübün efsane futbolcuları Raul ile Casillas hakkındaki değerlendirmelerinin yer aldığı ses kaydı ortalığı karıştırdı. Ses kaydında Perez, "Real Madrid tarihinin en büyük sahtekarlarından biri Casillas, diğeri de Raul! Sahtekarlık deyince Raul ilk sırada gelir, Casillas da ikinci" ifadelerini kullanıyor.



İspanya, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in ortaya çıkan ses kaydını konuşuyor. 2006 yılına ait ses kaydında Perez, kulübün ikon futbolcuları Raul Gonzales ve Ilker Casillas'ı sahtekarlıkla suçluyor.

Florentino Perez'in söz konusu ses kayıtlarında, "Casillas, Real Madrid ayarında bir kaleci değil. Asla değil ve hiçbir zaman da olamayacak. Tarihimizin en büyük hayal kırıklıklarından biri. Problem şu ki, insanlar Iker'i çok seviyor, tapıyor, onunla konuşuyor ve çok savunuyor." dediği ortaya çıktı.

Real Madrid başkanının, "Başarıyı istiyorsan Raul ve Casillas ile devam etmeyeceksin. Devam edersen hata yaparsın. Seni yüzüstü bırakırlar." sözleriyle ses kaydı son buluyor.



Madrid medyasında bu ses kayıtları büyük yankı uyandırırken, konunun taraflarından henüz resmi bir açıklama gelmedi.