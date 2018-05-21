Real Madrid 10'uncu kez Avrupa şampiyonu

Real Madrid - Fenerbahçe Doğuş: 85-80

Gökhan HEBEPCİ / BELGRAD,(DHA)

SALON: Stark Arena

HAKEMLER: Luigi Lamonica (İtalya), Borys Ryzhyk (Ukrayna), Olegs Latisevs (Letonya)

REAL MADRID: Causeur 17, Randolph 3, Fernandez 5, Doncic 15, Reyes 6, Campazzo, Ayon 4, Carroll 9, Tavares 8, Llull 5, Thompkins 10, Taylor 3

FENERBAHÇE DOĞUŞ: Thompson, Melli 28, Wanamaker 14, Sloukas 7, Nunnally, Guduric, Vesely 3, Kalinic 7, Muhammed 7, Ahmet 8, Datome 6

1\'İNCİ PERİYOT: 21-17

İLK YARI: 38-40

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 63-55

5 FAUL ALAN: 37.19 Llull, 39.22 Doncic (Real Madrid) - 39.28 Vesely, 39.48 Datome (Fenerbahçe)

THY Avrupa Ligi finalinde temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş\'u 85-80 mağlup eden İspanya\'nın Real Madrid takımı, Avrupa şampiyonu oldu. Madrid ekibine mağlup olan geçen sezonun şampiyonu Fenerbahçe, turnuvayı ikinci sırada tamamladı ve Avrupa Ligi\'ndeki üçüncü finalinde ikinci mağlubiyetini yaşadı.

Zeljko Obradovic yönetimindeki Fenerbahçe Doğuş mücadeleye; Brad Wanamaker, Marko Guduric, Jan Vesely, Nikola Kalinic ve Ahmet Düverioğlu 5\'iyle başladı.

Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso ise sahaya Fabien Causeur, Luka Doncic, Felipe Reyes, Facundo Campazzo ve Gustavo Ayon ilk 5\'iyle çıktı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan temsilcimiz, Ahmet ve Kalinic\'in sayılarıyla 5-0 öne geçti. Çabuk toparlanan İspanyol ekibi, dışarıdan etkili atışlarla 18-15\'lik üstünlük sağlarken, ilk periyotu da 21-17 önde kapattı.

İkinci periyodun başında hızlı hücumlarla 4 sayı daha bulan Real Madrid farkı 8\'e çıkardı. Hücumda ve savunmada ağırlığını koyan sarı lacivertliler, son 1 dakikaya 2 sayı önde girerken, devreyi de 40-38 üstün tamamladı.

Üçüncü periyoda art arda sayılarla başlayan Real Madrid, 5-0\'lık farkla 45-40 öne geçti. Periyot boyunca Fenerbahçe ile arasındaki farkı koruyan İspanyol ekibi, son çeyreğe de 63-55 önde girdi.

Mücadelenin son periyodunda etkili oyununu sürdüren Real Madrid, Fenerbahçe Doğuş\'un son dakika içerisinde farkı üç sayıya kadar indirmesine karşın parkeden 85-80 galip ayrıldı ve şampiyonluğa ulaştı.

Öte yandan Real Madridli oyuncu Luka Doncic, Dörtlü Final\'in en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

STARK ARENA SARI LACİVERT

Fenerbahçeli taraftarlar, Zalgiris Kaunas maçındaki coşkulu desteğini Real Madrid maçında da sergiledi. Salonun tribünleri sarı lacivertli renklere bürünürken, Fenerbahçeliler takımlarına maç boyunca yoğun destek verdiler.

BAKAN BAK DA TRİBÜNDE

Bu arada Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, mücadeleyi tribünden takip etti.

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