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Yaşam

Ravelli gömleklerinin sahibi arkadaşını öldürdü

İşadamı Ahmet Tayan masadaki bıçakla arkadaşı Ersin Fatih Pekcan'a saldırdı. Pekcan'ı yaralayan Tayan olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan Pekcan kurtarılamadı

15 Temmuz 2012 15:03

İstanbul Üsküdar'da Ravelli gömleklerinin sahibi Ahmet Tayan içki sofrasında tartıştığı arkadaşı Ersin Fatih Pekcan'ı bıçaklayarak öldürdü.

Harem Sahil Yolu'ndaki Selimiye Su Ürünleri Kooperatifi'ne gelen Abbate gömleklerinin eski sahibi, Ravelli gömleklerinin yeni sahibi Ahmet Tayan, nakliye işiyle uğraşan arkadaşı Ersin Fatih Pekcan'la buluştu. Önceki gece geç saatlere kadar alkol alıp eğlenen ikili arasında sabaha doğru henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda işadamı Ahmet Tayan masadaki bıçakla arkadaşı Ersin Fatih Pekcan'a saldırdı. Pekcan'ı bıçakla yaralayan Tayan olay yerinden otomobiliyle kaçtı. Hastaneye kaldırılan Pekcan kurtarılamadı. 4 kişi gözaltında.

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Ahmet TayanErsin Fatih PekcanRavelli

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