Rapçi Şanışer, Susamam'ın yıl dönümünde konuştu: Müziğin bir şeyler değiştirebileceğine artık daha az inanıyorum

Şanışer” mahlasıyla bilinen Sarp Palaur, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Çok tehlikeli şeyler, rap adına Türkiye'de darbe yapmaya heveslenen insanlar türer" sözleriyle karşı çıktığı Susamam rap parçasının çıkış yıl dönümünde "Müziğin bir şeyler değiştirebileceğini artık daha az inanıyorum" dedi.

Geçen yıl 6 Eylül'de dolaşıma giren, sözleri nedeniyle tartışmalara neden olan Susamam rap parçasının yıl dönümünde Twitter hesabından paylaşım yapan Şanışer (Sarp Palaur) "Susamam'ın yıl dönümü bugün. Üzgünüm, müziğin bir şeyler değiştirebileceğine artık daha az inanıyorum. Ama yapmaya devam edeceğim. Zira elimden gelen tek şey bu" diye yazdı.

Video 6 Eylül tarihinden bugüne yaklaşık 46 milyon görüntülendi.

Ne olmuştu?

Rapçi Şanışer'in 17 şarkıcıyla birlikte söylediği #Susamam şarkısına çektiği 14 dakika 55 saniyelik klip geçtiğimiz yıl eylül ayında Türkiye'de sosyal medyanın gündemine oturdu.

Klipte, Türkiye'nin çevre, kadın hakları, hayvan hakları, adalet, hukuk ve trafik gibi toplumsal konularda eleştirel göndermeler yer aldı.